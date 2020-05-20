原标题：消费券的支付宝模式升级：向4000万商家开放发券技术

消费券怎么成为长期政策杠杆？多位全国政协委员建言支付宝：开放消费券技术、重点倾斜小店。这些呼吁迅速得到了响应。

在5月20日支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明宣布全面开放消费券产品，除了政府之外，商家也能通过支付宝发放数字消费券，“第一个先给小店安排上。希望能借助消费券等数字化手段，在3年内让4000万商家转型成为数字小店。”

据了解，通过升级版消费券，一个地区的商家就可以联合发券，跨店通用，一个小店，甚至一个路边摊也能向消费者发放消费券了。对小商家来说，最大的好处就是可以抱团回暖，只在一个店能用的消费券，对消费者吸引力有限，但是成千上万个商家都能用的消费券，消费者的领取和使用概率就会大幅度增长。

郑州有望成为全国首个受益的城市，目前郑州的小商家已经开始报名，这也意味，消费券支付宝模式的发放正式进入了“政府主导、平台运营、企业参与”的新阶段。

3月份以来，全国有超过100个城市通过支付宝发放数字消费券，消费券的支付宝模式逐渐形成。目前，支付宝消费券平均“杠杆效应”超过8倍，最高达15倍。也就是说，每1元支付宝消费券平均拉动8元消费。在发券城市，数字消费券有效带动了小店经济回暖，可核销消费券的小店营收比发券前一周平均增长73.4%。支付宝消费券也成为小店数字升级的“敲门砖”，稳住了一大批就业。对比疫情期间，4月份，温州、佛山、绍兴等通过支付宝发放消费券的城市码商增幅超过300%，南宁、武汉码商增幅也超过250%。

这一百亿级的政府刺激政策，后续该向何处去？一个普遍的共识是，继续通过消费券来促消费，从而稳定经济和就业。但在后续的发放中，发放模式、发放对象、筹措资金来源等都应该升级。

全国政协委员、中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文此前就建议，支付宝等互联网平台应该全面开放消费券产品和技术，在疫情常态化之后，行业、商家能够主动利用消费券这样的创新形式吸引顾客、拉动生意。全国政协委员、中国证监会原主席肖钢建议，应该针对小店，发小店专项消费券、定向消费券，精准扶持，额度不宜太大。

“支付宝推动的消费券发放模式升级，对于财力有限的地区如何更好的利用消费券杠杆、如何更好的兼顾公平，帮扶小店等小微商家、精准拉动消费，都具有非常重要的借鉴意义。率先落地的消费券郑州模式值得关注和监测效果、向全国推广。”国家金融与发展实验室副主任曾刚表示。

(责编：夏晓伦、毕磊)