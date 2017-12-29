中消协发布“i维权”应用程序

本报电 由中国消费者协会组织开发的“全国消协组织消费维权志愿者管理和服务平台”（软件通用名称“i维权”）12月26日正式对外发布。即日起，协会邀请热心消费者成为全国消协组织消费维权志愿者，积极参加消费维权志愿者活动。

为在互联网时代更好地发挥消费维权志愿者队伍的作用，方便更多有志于消费维权事业的消费者积极参与消协组织活动，中消协组织开发了“i维权”手机应用程序（APP）。中消协相关负责人表示，凡愿意参与消协组织开展的消费维权工作的社会各界人士，经当地消协组织登记备案后，通过“i维权”在线注册，可以成为全国消协组织消费维权志愿者。据介绍，“i维权”安卓版可通过搜索关键字“i维权”下载，iOS版随后可在苹果应用商店中搜索关键字“i维权”下载。

（齐志明）

(责编：蒋琪、李栋)