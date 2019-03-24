消协去年为消费者挽回经济损失9.8亿元

本报北京3月23日电 （记者齐志明）记者近日从中国消费者协会获悉：2018年全国消协组织创新维权手段，聚焦维权难点，消费维权能力和水平不断提升。2018年，全国消协组织共受理消费者投诉76.2万件，解决55.6万件，为消费者挽回经济损失9.8亿元。其中，中消协直接接听投诉咨询电话4400人次，处理消费者各类投诉910人次。

中消协继续推进电商消费维权直通车建设，入驻大型电商企业增至24家，使用直通车平台消协组织近600个，截至去年12月，平台共处理投诉案件5044件，纠纷解决效率明显提升。定期公布投诉统计分析报告和专项投诉分析报告，引起社会各界广泛关注。持续倡导推进线下7日无理由退货承诺活动，提高了经营者参与度和消费者的认可度。多地消协组织推进诉调对接机制和新媒体投诉平台建设。据介绍，2019年，中消协将重点做好大力推进消费教育和维权舆论引导、提升消费纠纷解决效率、深入开展公益诉讼实践等6方面工作。

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 03 版）

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