原标题：港珠澳大桥创世界之最 构件安装误差0.5毫米以内

港珠澳大桥建设者，80后比例超过一半，他们抛家舍业，专注每一个细节，越是艰险越向前——

超级工程锻造的青春(青春派？时代新人新担当⑥)

港珠澳大桥，世界公路建设史上技术最复杂、施工难度最大、工程规模最庞大的桥梁，被世人誉为“超级工程”。项目即将完工之际，记者来到中国交建港珠澳大桥岛隧项目现场，随处可见面庞年轻但皮肤黝黑的80后青年建设者。他们的比例已经超过一半，成为大桥建设的主力军。7年紧张建设，7年艰辛付出，他们承受了什么，又书写下什么？一起来听听他们的故事。

硬汉能使“绣花针”：工匠精神苛求每个细节

“这是咱们国家第一次做这么深、这么长的沉管隧道，所以我们每一个细节都要小心翼翼、精益求精。”说这话的叫刘经国，先后在港珠澳大桥工程中负责沉管预制、人工岛主体建设等项目。他所说的“沉管隧道”，在我国乃至世界上还都是新鲜玩意儿。此前，我国已有的沉管工程总共还不到4公里，而港珠澳大桥要造的沉管则长达6.7公里，还要沉到40多米的海底，并满足120年的设计寿命，对技术的要求之高可想而知。

“在构件安装环节，规范的精度在5毫米以内就可以满足要求，但实际上，有1毫米的误差我们都觉得不舒服，非得通过各种办法把误差降到0.5毫米以内才行。”刘经国说，沉管预制时，一米八几的他每天都要钻进长38米、高11.4米、壁厚仅1.5米的钢筋笼里，举着手电筒左右腾挪，把近100根注浆管的安装效果一一检查到位，确保每一个焊接位置的密闭性能。“现在回过头看‘云淡风轻’，但当时那种疲惫真是苦不堪言，就想着什么时候是个头啊，可责任心又迫使你不得不认真。”刘经国说。

港珠澳大桥之所以能成为超级工程，不仅在于规模、体量，更在于对技术的追求，对质量细节的注重。这样精益求精、追求完美的工匠精神，被建设者们自觉践行在大桥建设的每个环节中。

预制完成后、浮运沉放前，沉管要进行舾装。主管这个环节的杨永宏要确保沉管的每一个螺丝、每一个阀件不能出一点问题，否则，沉管安装就会受到影响乃至被迫取消。“为此，我们要对每个沉管做3到4次演练，一遍遍地检查确认。”杨永宏说，他至今还记得沉管里的每个细节，“就像一幅地图印在了脑子里。”

(责编：赵爽、李栋)