餐摊付款码被调包 商家被顾客提醒才发现

【餐摊付款码被调包】如今手机支付已经融入日常生活的每一个角落，很多餐馆小摊也习惯用二维码收款，近日成都一条街餐摊付款码都被调包，最多的一家商户损失200多元，目前警方已介入调查。
一夜之间，位于北站东二路旁的一条小巷内，十余家餐饮摊位用于收款的微信二维码被悄悄更换了。从1月1日凌晨5点开始，小巷内吃早餐的顾客开始频繁往来扫码付账。大约三个小时后“换码”一事终于暴露。
记者了解到，所有被更换的二维码收款人相同，因发现较早所有商家损失在1000元以内，警方回应该行为已涉嫌盗窃，是否属于刑事案件要根据商家的损失来判定。
顾客在两家店扫码付款收款的竟是同一人
因地处金荷花市场附近，北站东二路的一条餐饮小巷，在凌晨5点就迎来了顾客就餐的高峰。1月1日凌晨的这个时候天还没亮，包子、面、肥肠粉等摊位的老板们，已经忙活了起来。
和别的实体零售买卖一样，小巷内的商贩们，也在餐车或店门口的墙壁上贴出了收款的二维码，顾客扫码付款速战速决。
早上8点左右小巷内的秩序突然间乱了方寸。一位卖炸酱面的商贩胡强(化名)回忆，有位顾客在吃面扫码付款之后，又去了对门的一家店买包子，“他发现不同的店，微信二维码收款显示是同一名字然后走回来问我。
”经过查看，胡强发现自己的微信二维码上被盖了一层。他立马询问旁边的同行，居然发现对方也遭遇同样的状况，“看看你们的二维码，有人把码换了。”胡强挨家挨户把情况传递了出去。
一家卖包子的摊位老板回忆，一位顾客在扫码之后发现，二维码收款人的名字和手机上显示的不一样，于是告知了他，“仔细一看原本的二维码被盖住了。
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