商务部：2018年中俄双边贸易保持两位数增长 有望超千亿美元

人民网北京5月10日电 商务部上午召开发布会介绍2018年1-4月我国对外贸易有关情况。针对最近中俄贸易规模迅速扩大的原因以及是否是长期的走向等问题，商务部新闻发言人高峰表示，总体来看，中俄贸易持续较快增长的有利因素正在不断地积累，预计今年全年双边贸易将继续保持两位数的增长，有望超过1000亿美元。

高峰讲到，根据中国海关的统计，今年前4个月中俄贸易额达到了312亿美元，同比增长了近30%。根据分析，双边贸易规模迅速扩大的原因，可能有以下几个方面：一是俄罗斯的经济持续企稳向好，市场需求回暖，带动1-4月份中国对俄罗斯的出口同比增长了21%。二是中国自俄进口的大宗商品量价齐升。根据俄方的统计，今年前4个月，俄罗斯对华管输原油出口量达到1240万吨，同比增长47%，俄罗斯已连续多个月稳居中国最大的原油供应国。三是新的贸易增长点不断涌现。随着两国农产品相互准入合作深入推进，今年一季度俄罗斯对华农产品出口表现非常突出，增幅达到了35.3%。四是投资和大项目的带动。近年来，中国对俄投资和工程承保合作快速增长，能源、核能、航空航天、基础设施等领域的战略性大项目稳步推进，有力地带动了双边贸易的增长。

高峰表示，总体来看，中俄贸易持续较快增长的有利因素正在不断地积累，预计今年全年双边贸易将继续保持两位数的增长，有望超过1000亿美元。下一步，我们将与俄方继续采取有力措施，优化贸易结构，提升贸易便利化水平，打造新的贸易增长点，努力巩固双边贸易快速增长的势头。谢谢。

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