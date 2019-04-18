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第一季度我国吸收外资继续保持稳定增长 结构持续优化

2019年04月18日17:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月18日电 今日下午，商务部举行例行新闻发布会公布2019年第一季度我国吸收外资情况。2019年第一季度，我国吸收外资继续保持稳定增长，结构持续优化。

主要有以下几个特点：

一是实际使用外资保持稳定增长。一季度全国新设立外商投资企业9616家，实际使用外资2422.8亿元人民币，同比增长6.5%。（折合美元是358亿美元，同比增长3.7%，未含银行、证券、保险领域数据，下同。）3月当月实际使用外资951.7亿元人民币，同比增长8%。（折141.1亿美元，同比增长4.9%）

二是高技术制造业和高技术服务业大幅增长。制造业实际使用外资753.6亿元人民币，同比增长12.3%；服务业实际使用外资1629.1亿元人民币，同比增长3.1%。高技术产业实际使用外资同比增长50.6%，占比达到27.5%，高技术制造业实际使用外资259.7亿元人民币，同比增长14.8%。其中，电子技通信设备制造业、计算机及办公设备制造业实际使用外资同比增长46.9%和42.6%。高技术服务业实际使用外资406.7亿元人民币，同比增长88%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长85%、52.9%和85.2%。

三是中部地区、自贸试验区吸收外资保持增长。中部地区实际使用外资179.3亿元人民币，同比增长5%。自贸试验区实际使用外资同比增长10.5%，占比达到10.3%。

四是主要投资来源地投资保持较高增速。主要投资来源地中，韩国、日本、美国、德国、英国、荷兰对华投资分别增长79.6%、6.4%、71.3%、86.1%、12.4%和74.2%；欧盟实际投入外资金额同比增长34.6%（含通过自由港投资数据）。

(责编：赵爽、仝宗莉)
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