原标题：自动驾驶汽车明年或可上路

5月14日，腾讯宣布获得深圳市政府颁发的智能网联汽车道路测试牌照，这意味着，腾讯自动驾驶汽车可以在深圳市指定的路段进行公开测试上路。随着近年来国家对于自动驾驶重视程度的不断提高，各级地方政府逐步加大对于自动驾驶路测的支持力度，各地已相继出台允许自动驾驶汽车路测的相关细则。近期，福田汽车、一汽解放、腾讯陆续获得路测牌照，意味着商用车领域的智能网联和自动驾驶上路测试也即将实现，这将正式开启中国商用车跨越发展的新时代。

自2016年起，人工智能，物联网，高性能计算等一系列新信息技术的发展，使得中国自动驾驶汽车发展持续加速，汽车与电子、通信、互联网等跨界合作加强，在关键技术研发应用、产业链布局、测试示范等方面，已经取得了积极进展。

中国自动驾驶

汽车发展持续加速

工信部赛迪研究院装备工业研究所所长左世全告诉记者，目前我国大部分主流乘用车企业已经在部分量产车型上配置了L1级驾驶辅助系统，吉利、长安、上汽、一汽等企业部分L2级车型实现量产，尤其在前撞预警、车道线偏离预警、全景泊车辅助等领域，我国企业已经推出了大量具备国际同等先进水平的产品，占据了一定的市场份额，更高级别自动驾驶车型正在研发和测试。

2018年4月12日，工信部、公安部、交通运输部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况，制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。各地已相继出台允许自动驾驶汽车路测的相关细则。

自动驾驶汽车既需要自身传感器实现对行驶环境信息的感知，也需要通过高速无线通信技术与周围信息源进行数据交互传输，进而对车辆做出精确的决策控制。据悉，此次深圳交管部门只发放了一张牌照，发放给了腾讯自动驾驶实验室。左世全说：“道路测试的开放能够并且已经加快推动了我国自动驾驶汽车从研发测试向示范应用和商业化转化的进程。”

亟待建立

安全监管平台和法规

在整个自动驾驶汽车产业链上，互联网公司、信息通信企业纷纷入局，新型创业公司大量涌现，在车载传感器、自动驾驶系统、车载通信服务系统、汽车信息安全等领域大力投入研发，推动了自动驾驶汽车的发展进程。

腾讯自动驾驶实验室负责人苏奎峰表示，今年是腾讯自动驾驶的产品化元年，将会重点推进L3产品的落地，并在L4、L5上做技术探索。

“中国拥有世界上最为庞大的汽车消费群体，未来在中国市场销售的自动驾驶汽车，必须符合中国消费者的习惯及道路交通环境。中国先天已经拥有了引领世界智能汽车发展的强大市场基础。” 浙江吉利控股集团、沃尔沃汽车集团董事长李书福认为，自动驾驶汽车公共道路测试的下一阶段，将是部分技术领先企业的商业化上市，目前来看，这一阶段将在2019年-2021年之间实现。

其中，卡车将比乘用车“先行一步”。业内认为，卡车不但可以在相对封闭的空间得到很好的应用，而且在安全性卡车的使用场景和路况比上更有优势。同时，卡车实施队列行驶、电子地平线等自动驾驶技术可提升燃油经济性，有效降低人力成本，提升运输效率。相较于乘用车而言，商用车尤其是卡车在自动驾驶领域具备较早实现商业化落地的独特优势。

今年，优步和谷歌Waymo自动驾驶车辆均发生了事故，再次引起了公众对于自动驾驶技术安全性的质疑。

在左世全看来，除了汽车和道路安全，自动驾驶汽车最大的安全问题就是信息安全。左世全说：“我国现在还没有自动驾驶汽车安全监管平台，还不能对数据流动进行监管管理，信息安全漏洞库也亟待建立。” 左世全认为，自动驾驶技术进展速度很快，我国亟须建立权责统一的自动驾驶汽车事故责任管理法规，清晰界定用户、驾驶员、自动驾驶系统等概念与角色定位，以及驾驶员、车主、汽车生产销售企业、自动驾驶系统提供方对汽车交通事故的责任划分等。（倪明）

(责编：赵爽、杨曦)