原标题：滴滴自动驾驶首轮融资超5亿美元 将持续推动全球交通技术变革

5月29日消息，滴滴出行宣布旗下自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资，以加大研发测试投入，加深产业合作，推进在国内外特定区域开展自动驾驶载人应用，进一步提升出行安全和效率。

2016年，滴滴开始投入自动驾驶研发测试。2019年8月，滴滴将旗下自动驾驶部门升级为公司。这是滴滴自动驾驶公司成立后首次对外融资，也是目前国内自动驾驶公司，获得的单笔最大融资。该轮投资由软银愿景基金2期领投。

获得资金支持后，滴滴将加大自动驾驶、车路协同及相关AI技术投入，探索区域落地，助力当地“新基建”发展。与此同时，滴滴也将进一步加深与汽车上下游产业合作，加快自动驾驶量产进程，推动全球汽车与交通产业的变革。

除自建测试车队外，自动驾驶公司将滴滴平台累积的海量真实出行数据用于仿真测试，从而突破实地测试数据量的瓶颈，提升研发效率，加快算法迭代。同时公司正在探索把滴滴在网约车的安全运营经验，和线下管理能力，逐步应用于未来自动驾驶测试运营。

滴滴已在北京、上海、苏州、美国加州获得路测资格，并在上海取得首批“智能网联汽车示范应用”牌照，可开展载人测试。滴滴自动驾驶公司正与滴滴旗下的小桔车服及滴滴金融共同探索，包括智能充电桩设立、车队维保、保险等项目在内的未来出行整体解决方案。

(责编：毕磊、夏晓伦)