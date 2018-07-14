原标题：上半年国家账本运行情况：今年减税降费政策稳步落实

央视网消息：今年政府工作报告中提出了减税降费超万亿目标。1万亿不是个小数字。那么这个目标实现了多少？目前实施进展情况如何呢？

财政部税政司副巡视员 袁海尧：今年以来，/减税降费接连发力政策密集出台，在降低企业成本、激发市 场活力，促进创新创业方面发挥了重要作用。

今年已经出台了哪些减税降费措施？一起来数数看。

在减税方面，深化增值税改革。降低增值税税率水平，统一增值税小规模纳税人标准，对部分先进制造业、现代服务业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

在降低企业成本方面，减征页岩气资源税，对挂车减半征收车辆购置税等。

支持对外开放：降低抗癌药品进口、国内生产销售环节增值税，对境外投资者以利润直接投资暂不征收预提所得税，实施企业境外所得综合抵免政策等。

降低创业创新成本：对企业新购入500万元以下的设备、器具当年一次性在税前扣除，提高享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限，延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限，将创业投资和天使投资有关税收优惠政策试点范围扩大到全国等。

再来看看降费。不仅清理规范了一批行政事业性收费，像停征挥发性有机物排污费，停征首次申领居民身份证工本费，停征专利登记费等，还降低了部分政府性基金的征收标准。

财政部税政司副巡视员 袁海尧：个人所得税法修正案草案已经提交全国人大常委会审议，正在公开征求意见；提高符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限，已经国务院常务会议通过，我们正在抓紧起草政策文件。

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