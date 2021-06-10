原标题：中国创新药为晚期肝癌患者带来曙光

日前，浙江大学附属丽水市中心医院、上海长征医院联合原启生物在2021年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上首次公布其评估靶向GPC3的CAR-T药物治疗复发/难治性肝细胞癌（HCC）的最新临床研究数据。

截至2021年3月10日，本研究共纳入11例接受细胞输注的复发受试者，均为化疗、TACE以及靶向药物治疗无效的晚期肝癌患者。按照巴塞罗那分期标准进行评估，除1例为B期（中期），其余10例全部为C期（晚期）。所有受试者都有多处的转移病灶，其中6例（54%）受试者有肺部等远端转移。除2例受试者未接受评估退组外，在9例可评价的患者中，4例获得部分缓解（PR）， 3例获得疾病稳定（SD），2例获得疾病进展（PD）。治疗的客观缓解率达44.44%，疾病控制率达77.78%。

对于Ori-CAR-001治疗晚期难治/复发型肝癌在探索性临床研究中获得的结果，该临床项目的PI之一的国家重点研发计划首席科学家， 浙江省影像诊断与介入微创研究重点实验室主任、教授纪建松表示：“复发/难治肝细胞癌目前没有有效治疗手段，细胞治疗实体瘤由于受到肿瘤微环境等因素影响难以突破。而原启生物的Ori-CAR-001细胞治疗复发/难治性肝细胞癌客观缓解率达到了44%，疾病控制率达到了77%，是目前已上市药物无法企及的兼具安全可控和良好抗肿瘤活性的效果。基于前期良好的疗效和安全性数据，Ori-CAR-001细胞药物有望成为晚期肝细胞癌患者新的治疗选择，这让我们对其未来的研究前景充满信心，也对中国的创新药感到自豪。”（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)