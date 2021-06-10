原标题：新冠疫苗紧急使用年龄扩大 小朋友可以放心打

6月6日，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班相关负责人接受专访时表示，国家已经批准新冠疫苗紧急使用的年龄范围扩大到3岁及以上。

3—17岁的儿童组已经获得紧急使用的许可，那么小朋友接种新冠疫苗的流程和大人有什么不同吗？

“同规格，同剂量，同程序。”科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东回复科技日报记者时表示，前期未成年人人群的临床研究表明，3—17岁的儿童组使用与成人相同的疫苗，安全性良好，抗体水平也与成人相同。

家长们用不用担心？

在过往的传染病防治中，无论是针对脊髓灰质炎，还是麻疹、乙脑等流行性疾病，少年儿童都是免疫屏障构筑的重点人群。一方面由于儿童免疫系统未发育成熟，容易受到外界病毒、病菌感染影响，另一方面由于托儿所、幼儿园、中小学等都是集中场所，易发生聚集性疫情。

“小的时候我们都接种牛痘、卡介苗，长大了以后一辈子都没得这个病，这就是疫苗的效果，所以疫苗是最有效的公共卫生措施。”北京大学公共卫生学院教授李立明表示，大量实践表明，疫苗接种是传染病防控的最有效手段。

新冠病毒虽然是一个全新的病毒，但要对付它还是那“三板斧”最有效。李立明强调，传染病防控就是三个环节，识别发现传染源，切断传播途径，保护易感人群，而保护易感人群就要靠疫苗。

3—17岁组为啥最近才获批？

根据国家卫健委官网公布的数据，截至2021年6月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗79413.4万剂次。各种监测数据表明，我国现在上市的、正在大规模接种的疫苗是安全的。

既然对于成人而言，大规模的接种表明疫苗安全有效，那么，3—17岁的儿童组为什么要一等再等，最近才获批紧急使用呢？

所谓万事俱备、只欠东风。这里的“东风”正是临床试验的数据和证据。

此前接受科技日报记者采访时，李立明就表示，目前缺少的是18岁以下人群新冠疫苗的临床试验证据，一旦有证据表明这一年龄段人群接种疫苗的有效性和安全性，整个人群的接种预防应该都没有问题。

“无论是成人还是儿童，疫苗产生免疫效力的原理是相同的。从公共卫生策略的角度，接种疫苗形成免疫屏障对所有人都一样，不论儿童成人。”李立明说。

如今，临床试验的“东风”来了。

在日前接受央视采访时，尹卫东介绍，科兴（SINOVAC）去年12月初就启动了未成年人人群的临床研究，数百人的临床研究表明，3—17岁组疫苗接种安全性良好，抗体水平也和成年人是一样的。安全有效性的数据，已经报到了国务院联防联控机制和国家药监局。

依法依规，批准未成年人新冠疫苗紧急使用

根据《疫苗管理法》第20条规定，出现特别重大突发公共卫生事件或者其他严重威胁公众健康的紧急事件，国务院卫生健康主管部门根据传染病预防、控制需要提出紧急使用疫苗的建议，经国务院药品监督管理部门组织论证同意后可以在一定范围和期限内紧急使用。

国家卫健委科技发展中心主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟此前介绍，新冠疫苗的紧急使用条件和程序经过专家无数次的论证，去年6月24日国务院就批准《新冠病毒疫苗紧急使用（试用）方案》。

此次基于现有的临床证据，我国依法依规批准新冠疫苗紧急使用的年龄范围扩大到3岁及以上。

“疫苗什么时候在未成年人年龄组使用以及如何使用的问题，将由国家卫健委组织有关专家根据中国现在疫情需要和人群构成进行论证，制定免疫策略，有序推动不同年龄组的疫苗使用。”尹卫东说。

(责编：赵竹青、吕骞)