财政部:上半年财政收入104331亿同比增10.6% 经济向好为财政收入增长提供支撑

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，财政部召开新闻发布会，发布了2018年上半年财政收支情况。会上财政部发布数据显示，上半年，全国一般公共预算收入104331亿元，同比增长10.6%。

财政部国库司负责人娄洪表示，今年上半年，全国财政收支运行情况良好。财政收入保持平稳较快增长，财政支出保持较高强度，支出进度总体加快，对重点领域和关键环节的支持力度进一步加大，有力促进了经济社会平稳健康发展。

财政部发布数据显示，6月份，全国一般公共预算收入17680亿元，同比增长3.5%。其中，中央一般公共预算收入8011亿元，同比增长5.8%；地方一般公共预算本级收入9669亿元，同比增长1.6%。全国一般公共预算收入中的税收收入14818亿元，同比增长8%；非税收入2862亿元，同比下降14.9%。

数据还显示，1-6月累计，全国一般公共预算收入104331亿元，同比增长10.6%。其中，中央一般公共预算收入49890亿元，同比增长13.7%；地方一般公共预算本级收入54441亿元，同比增长8%。全国一般公共预算收入中的税收收入91629亿元，同比增长14.4%；非税收入12702亿元，同比下降10.8%。

在收入方面，1-6月主要收入项目情况如下：

1.国内增值税33600亿元，同比增长16.6%。

2.国内消费税6869亿元，同比增长17.4%。

3.企业所得税23928亿元，同比增长12.8%。

4.个人所得税8127亿元，同比增长20.3%。

5.进口货物增值税、消费税8520亿元，同比增长10.6%；关税1454亿元，同比下降0.3%。

6.出口退税7661亿元，同比增长7.3%，体现为减收。

7.城市维护建设税2542亿元，同比增长16.2%。

8.车辆购置税1807亿元，同比增长16.4%。

9.印花税1299亿元，同比增长8.5%。其中，证券交易印花税657亿元，同比增长6.3%。

10.资源税840亿元，同比增长20.2%。

11.环境保护税46亿元（今年新开征）。

12.土地和房地产相关税收中，契税2974亿元，同比增长16%;土地增值税3231亿元,同比增长10.7%；房产税1484亿元，同比增长6.9%；城镇土地使用税1309亿元，同比下降0.2%；耕地占用税801亿元，同比下降31.7%。

13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计459亿元，同比增长5.2%。

娄洪表示，今年上半年，全国财政收入保持平稳较快增长，收入运行主要有以下特点：

一是，税收收入保持较快增长。1-6月，全国税收收入同比增长14.4%，延续去年以来的较快增长势头。其中，与经济运行密切相关的主要税种均保持较快增长。一是受工商业、服务业保持较高景气度，部分产品价格上涨等带动，工商业增值税、改征增值税同比分别增长15.5%、18.3%，合计拉高全国财政收入增幅5.1个百分点；二是受企业效益持续改善，居民收入稳步增加等带动，企业所得税、个人所得税同比分别增长12.8%、20.3%，合计拉高全国财政收入增幅4.4个百分点；三是受一般贸易进口保持较快增长等带动，进口环节税收同比增长8.9%，拉高全国财政收入增幅0.9个百分点。以上主要税种占全国财政增收总额的96.7%，共计拉高全国财政收入增幅10.4个百分点，反映出今年以来我国经济继续保持稳中向好的发展态势。

二是，非税收入持续下降。1-6月，全国非税收入同比下降10.8%，延续去年5月份以来的下降态势，主要受进一步落实各项降费措施等影响，同时也与部分地区清理规范非税收入等有关。相应地，1-6月全国税收收入占一般公共预算收入比重达到87.8%，比去年全年提高4.1个百分点，反映出财政收入质量进一步提高。

三是，二三产业税收总体保持协调较快增长。1-6月，全国税收收入中，第二产业税收、第三产业税收分别增长15.5%、13.2%，比去年全年分别提高3.4个、3.3个百分点。多数行业税收保持较快增长。其中，受能源、冶金、化工等工业品价格上涨带动，采矿业税收同比增长19.7%，化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业税收同比分别增长27%、47.7%、92.4%；受产业结构优化升级，新动能快速发展等带动，通用设备制造业、专用设备制造业、信息传输软件和信息技术服务业税收分别增长11.8%、13.1%、17.2%；受消费市场总体活跃，消费升级需求旺盛等带动，烟草制品业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、文化体育和娱乐业税收同比分别增长21.2%、18.3%、19.4%、16%；受部分地区房地产投资交易相对活跃等带动，房地产业、建筑业税收分别增长15.5%、22.3%。

四是，多数地区收入增长平稳较快。1-6月，东部、中部、西部、东北地区财政收入分别增长8.1%、10.1%、6.2%、5.9%。31个地区中，西藏、山西、海南、浙江等15个地区财政收入实现两位数增长;云南、河北、江苏、山东等12个地区为个位数增长;天津、内蒙古、新疆、吉林4个地区为负增长，主要受清理规范非税收入及上年同期基数较高等因素影响。

娄洪还表示，在上半年财政收入总体较快增长的同时，6月份当月财政收入增幅放缓，主要是受政策性因素影响。比如，6月份国内增值税由1-5月两位数增长回落至5.3%，主要是受5月1日起制造业、交通运输等行业及农产品等货物增值税税率下调政策效应显现，以及前期部分增值税受票企业为增加抵扣集中开票因素的叠加影响；再如，6月份进口环节税收、车辆购置税、国内消费税由1-5月两位数增长转为同比下降，主要是受7月1日起汽车整车和零部件及部分日用消费品进口关税税率大幅下降政策预期影响，相关产品的进口和消费有所延后。另外，相关税收增速回落，也与今年6月份同比少2个工作日有关。

娄洪认为，综合来看，上半年全国财政收入保持平稳较快增长，主要是经济运行稳中向好为财政增收提供了基本面支撑，工业品价格处于较高水平为财政增收发挥了助推作用，新动能、新产业的发展等为财政增收拓宽了税源基础。下半年，随着供给侧结构性改革深入推进，“放管服”等一系列举措持续发力，经济发展质量、效率、动力稳步提升，将继续为财政收入增长提供有力支撑。同时，也存在一些影响后期收入增长的因素，如国际贸易环境不稳定性不确定性有所增加，年初政府工作报告明确的减税降费政策更多在下半年体现等。预计下半年财政收入增速将有所放缓。但总的看，财政收入运行将继续保持平稳，全年收入的预期目标能够实现。

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