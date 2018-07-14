财政部：上半年财政对基本养老保险基金补助6417亿元

人民网北京7月14日电（记者孙博洋） 13日，财政部召开新闻发布会，发布了2018年上半年财政收支情况。会上，据财政部预算司副司长陈新华介绍，上半年，财政对基本养老保险基金的补助6417亿元。

陈新华表示，今年以来，各级财政部门积极落实党中央、国务院决策部署，按照高质量发展要求，调整优化支出结构，在严控一般性支出基础上，集中力量支持脱贫攻坚、生态环保、教育、科技创新、社保、医疗等重点领域，相关支出得到有效保障。具体表现在以下六个方面：

一是支持打好精准脱贫攻坚战。1-6月，全国专项扶贫支出1760亿元，同比增长39.7%，着力全面改善贫困地区生产生活条件，推进深度贫困地区精准脱贫。

二是支持打好污染防治攻坚战。1-6月，全国节能环保支出2627亿元，同比增长16.3%。其中，污染防治支出846亿元，同比增长19.5%，支持解决突出环境问题，加快大气、水、土壤污染防治，促进生态环境质量改善。

三是支持发展公平优质教育。1-6月，全国教育支出16400亿元，同比增长6.9%。其中，普通教育、职业教育支出分别为13247亿元、1237亿元，同比增长7.2%、6.7%，支持增加学前教育供给，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，推进高中阶段教育普及，完善职业教育和培训体系，支持加快世界一流大学和一流学科建设。

四是落实创新驱动发展战略。1-6月，全国科学技术支出3644亿元，同比增长25.4%。其中，应用研究、基础研究支出分别为784亿元、278亿元，同比增长62%、12.5%。进一步落实科研项目资金管理改革等政策，加快开展面向目标与结果的财政科技支出绩效评价，提高资金使用效益。

五是加强就业和社会保障。1-6月，全国社会保障和就业支出16482亿元，同比增长11.3%。其中，财政对基本养老保险基金的补助、抚恤、特困人员救助供养支出分别为6417亿元、455亿元、142亿元，同比增长12.7%、10%、11.7%，及时兑现退休人员的养老金，加强对困难群众的兜底保障。

六是推进健康中国建设。1-6月，全国医疗卫生与计划生育支出9472亿元，同比增长9.8%。其中，财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助支出分别为4362亿元、208亿元，同比增长13%、24.7%，支持完善基本医疗保险制度，促进提升医疗服务能力，做好困难群众医疗保障

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