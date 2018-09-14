原标题：“金九银十”求职季 揽才大战出新招

“金九银十”高校毕业生求职季已经来临，招聘市场也进入一年中最忙的时节。《经济参考报》记者了解到，目前已经有14省份开出最新“涨薪表”。不论是地方政府还是用人单位也已推出一揽子吸引人才的政策。

值得注意的是，2018年国务院大督查已将高校毕业生就业创业内容作为督查重点内容之一，相关部委也在密集召开促进重点群体就业专题会、促进就业座谈会等，一系列促就业举措还将紧锣密鼓推进。随着经济政策与就业政策协同联动的加强，今年高校毕业生也有望迎来更多高质量就业机会。

多地开出“涨薪表”

记者从多地人社部门了解到，截至9月13日，已有天津、上海、吉林、河南、山东、山西、陕西、四川、云南、海南、安徽、江西、福建、内蒙古14个省份公布了2018年的企业工资指导线。

记者注意到，今年不少地方工资指导线的基准线、上线和下线都在上年基础上进一步调高。比如，基准线方面，河南由上年的7.5%上调至12%，山西由上年的8%上调至8.5%，安徽由上年的7%上调至7.5%，陕西由上年的7%上调至7.5%。上线方面，河南由上年的12%上调至16%，山西由上年的12%上调至12.5%，安徽由上年的11%上调至12%。下线方面，海南由上年的3%上调至3.4%，安徽由上年的3%上调至4%。

企业工资指导线是政府根据当年经济发展调控目标，向企业发布的年度工资增减水平建议。专家表示，工资指导线是平均工资变化的一个先兆性指标，将给未来职工增收带来积极的示范和引导作用。

事实上，地方各大城市的薪酬水平已经有所上调。智联招聘近日发布的2018年夏季中国雇主需求与白领人才供给报告显示，二季度全国37个主要城市的平均招聘薪酬为7832元，环比上升2.7%，同比涨幅为6.2%。

“整体而言，今年的就业市场表现稳中向好，就业规模扩张和就业质量有所提高。上半年规模以上企业从业人员的平均工资比上年同期上涨10.1%，超过了经济增长率和物价上涨水平之和。”厦门大学宏观经济研究中心副教授王燕武对《经济参考报》记者表示。

人力资源专家、北京瑞元圣嘉投资咨询有限公司高级合伙人白睿在接受《经济参考报》记者采访时表示，就业市场正呈现出一些新特点，比如国家发展布局产业需求旺盛。今年对高校毕业生的需求很多集中在芯片、人工智能、智能装备、IT行业、新能源、汽车物联网、电子信息等战略性新兴产业。很多技术岗位都到了年薪30万。

揽才再出“新招”

自2017年以来的“抢人大战”，2018年仍在延续。猎聘近日发布的2018二季度大数据报告显示，不完全统计，目前全国已有50多个城市卷入人才争夺战，各地纷纷招才引智，比如降低落户门槛，送补贴，优惠租房买房，扶助创业等。密集出炉的各种人才利好政策，也反映出人才红利正在取代人口红利。

近期，新的引人政策仍在密集发布。记者了解到，河南省启动了青年人才公寓建设工作，计划年底前开工建设青年人才公寓5万套，其中省直2.5万套，郑州市2.5万套。目前，省直单位青年人才公寓8个项目约2.2万套已陆续开工，后续2个项目约3000套也将于9月底前开工建设。此外，河南省还为六类高校应届毕业生提供创业补贴1500元/人。

重庆市出台的就业扶持政策中则包括高校毕业生就业见习调整政策和创业担保货款新政。其中，最新的创业担保贷款规定，个人申请创业担保贷款最高10万元；合伙经营和组织共同创业的，创业担保贷款上限为每人15万元，总额不超过75万元；小微企业创业担保贷款最高不超过200万元。

此外，为引导高校毕业生到基层创新创业，辽宁省出台了《关于支持高校毕业生到县域就业创业的意见》，为到县域就业创业的高校毕业生提供人才评价服务，并予以政策倾斜。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员程杰告诉《经济参考报》记者，各地揽才大战反映出我国经济发展已从传统的要素驱动型向生产率驱动型转变，新的发展方式对于高素质人才的需求更大。“对于大学生来说，人才争夺战有利于大学生获得更高质量就业机会。对于企业来说，则提供了人才储备环境，有助于满足其人力资源需求，推动企业转型发展。”

更多新政“稳就业”

2018年国务院大督查已将高校毕业生就业创业内容作为督查重点内容之一。督查组发现，当前我国高校毕业生就业面临的形势仍较严峻。

不过，今年高校毕业生也有望迎来更多高质量就业机会。在督查组的建议中，就包括加强就业政策与经济政策的协调，在推动高质量发展中创造更多高质量就业机会。完善就业政策、积极构建社会人才需求分析预测机制，加强对高校就业创业的分类指导，政府企业高校加强合作等。

相关部委也在密集部署稳就业。据悉，进入9月以来，国家发改委已多次召开促进就业座谈会、促进就业企业座谈会等，深入分析当前就业形势，研究完善政策措施。

教育部方面表示，将会同有关部门进一步完善措施、加大力度，优化就业创业指导服务，促进高校毕业生多渠道就业。

在王燕武看来，得益于新旧动能转换加速，地方和企业比较偏向于对各类专业技术人员的引进，高新技术企业岗位需求已经大幅提高。不过，也要注意到新经济规模还比较小，且空间分布不均衡，吸纳就业的能力有限，需要进一步激发经济发展动能，从而提供更多高质量岗位。

对于如何进一步提高就业质量，王燕武还建议，首先，要更好发挥公共政策的作用。地方政府需要提供更加精准化的服务平台，做好劳动力供给和需求的匹配工作，形成长效的就业联动和预警机制。其次，要改善劳动力市场环境，建立合理的劳动报酬增长机制。第三，加快推进户籍制度、就业培训制度、社会保障制度等劳动制度改革，促进劳动力跨行业、跨地区流动，提高劳动力在全社会范围内的重配效率。

(责编：仝宗莉、杨曦)