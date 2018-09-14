原标题：苹果发布史上最贵iPhone西安“果粉”反映平淡 你打算买吗？

苹果推最贵iPhone、股价跌超1%......9月13日，苹果上市备受关注。

苹果概念股分化

北京时间9月13日凌晨，苹果公司举行一年一度的秋季发布会。9月13日早上华商报记者采访发现，苹果在A股的相关概念股分化。

在此之前，市场普遍认为苹果手机业务依旧被看好，苹果美股上涨，A股产业链蓄势待发。但是上周五，苹果美股尾盘跳水，A股苹果概念股集体承压。9月10日上午开盘后，多只苹果概念股大幅跳水，欧菲科技、立讯精密放量跌停，机构资金为卖出主力。9月11日苹果概念股分化，跌多涨少。

万联证券投资顾问屈放对华商报记者分析，苹果大跌可能只是特朗普贸易政策的一个受害者。苹果应该看到中国这一市场，关注不同的生产成本。此外，其手机在年轻人中有一定市场，也跟一些企业合作有一些配套产业。目前社会各界重视制造业发展，后续情况还需观察。

9月13日，苹果秋季新品发布会并未带来惊喜，苹果股价跌超1%。与苹果新品不及预期相对应的是，A股中“苹果概念股”也跌多涨少，产业链连续几日杀跌，成为了近一周来表现较差的题材板块。查询同花顺数据可以看到，A股中的苹果概念股分化，立讯精密上涨0.81%，赛腾股份上涨0.51%，东山精密上涨1.53%；其他多只概念股下跌，信维通信下跌1.10%，欧菲科技下跌0.15%，长电科技跌停。第一手机界研究院院长孙燕飚认为，苹果概念股下跌可能是投资者对于苹果未来的销量预期存疑。事实上，苹果新机发布对供应链公司业绩的影响要待11月份左右才能看出来。

苹果手机本就出名，加上最近发布会举行，按理说应该上涨。但这次分化，为何如此呢？中信建投证券投资顾问孙佳欣对华商报记者分析，苹果概念股下跌有多方面原因。可能跟整个市场弱势有关。之前苹果概念股走势比较强，但是近期出现补跌，上周五科技股跳水也对其构成拖累。一般来说市场炒预期，兑现之后容易出现下跌走势。整体看，苹果概念股股票出现分化。后期还是应该关注有业绩支撑的标的，特别是业绩连续增长的，而不是简单关注相关概念。

余承东称华为“稳了” 罗永浩怀念乔布斯

苹果上市前后市场关注度较高，既是全世界苹果粉丝雀跃的科技盛宴，也往往决定着苹果及产业链公司的未来股价走势。付亮表示，看苹果官网，这次iPhone动静不小。新款、老款有10多款在售，价格从三四千到一万多元。

财经评论人士肖磊对华商报记者分析，从目前看苹果新款手机的设计和功能不符合市场预期。有人说，苹果越来越像一家销售公司，而不是市值几万亿的科技型公司。

随着2018苹果秋季发布会的结束，网上一条“华为稳了”的句子成为热搜，很多小伙伴都在讨论。原来，在苹果公司发布新品后，多位业内知名人士纷纷发微博引发市场关注。华为消费者BGCEO余承东发布微博称“稳了，我们十月十六日伦敦见！”

锤子科技CEO罗永浩则微博发文怀念乔布斯。“我们的网页设计师和修图师有时候也会因为一个实际上几乎是同款最薄的手机看起来显厚，所以做一些使其显得较薄的光影处理，但确实不会造假……怀念乔布斯。”

西安“果粉”反映平淡

“iPhoneXs发布的时候我感觉手机好卡、快不行了。当iPhoneXs公布售价的时候、我感觉我手机还行、还能再用十年”......华商报记者查询发现，一些股吧和微博上，都有类似的段子。原来，iPhoneXS Max的512GB版，在中国市场定价12799元，这也是到目前最贵的iPhone。

针对“最贵iPhone”，多数网友表示并不看好苹果新品的销量，觉得苹果新品除了“双卡双待”略微亮眼一些，没有其他值得惊喜的地方。聊起苹果手机上市的事情，不少西安“果粉”反映平淡，表示不会购买新款手机。

西安上班族陈悦，曾经是一名苹果的“果粉”，喜欢苹果的新款手机，也关注购买苹果手机的事项。但是后来发现经常关机，充电太麻烦，有时候还误事，就拿到旧货市场卖掉了。她说，手机就是一个联系工具而已，如今到处都是。为了一个手机话费几千元，实在是可惜。

跟他类似，市民孙先生家换代下来的苹果手机当二手货卖了几百元。不光家里没有苹果手机，连苹果手机专用的充电线都扔掉了。他说，前几年不知道存钱，花费也比较大，经常买苹果新手机，后来意识到应该强制储蓄了，如今也不关注苹果上市的新闻，而是上班努力赚钱。

西安上班族刘杰说，反正有人会为虚荣心买单，我是买不起了。太贵了买不起，还是国产的好。华商记者 黄涛

(责编：仝宗莉、赵爽)