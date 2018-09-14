原标题：部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管

去年9月4日，央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确叫停ICO（首次代币发行）非法公开融资炒作。一年过去了，记者近期深入行业内调查发现，众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情：冲上历史新高，如今跌入低谷。而新政之后，又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号，不但顺利完成了ICO，而且登陆与国内相关的交易平台，以区块链之名行“割韭菜”之实，整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”，损失在九成以上。

明确叫停 主流虚拟货币普遍跌幅超过70％

有专家表示，ICO发币项目大多存在问题，有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点，而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

临近9月4日时，比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比，比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过70％，也就是经历了至少两次“腰斩”，“空气币”贬值速度则更为惊人，跌去90％的比比皆是。

然而，这还不是利空的全部。8月21日晚，一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹：金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示，根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能，放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套，不仅让投资者承担巨大风险，也让真正区块链创业团队颇多抱怨，实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。2017年9月4日，央行等7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益，对迅速改变ICO乱象，有相当大的意义。

事实上，在过去一年里，国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面，国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽，一般上网方式已无法访问；另一方面，人民币与虚拟币直接兑换被叫停，ICO炒作的重要资金来源被切断。此外，参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年9月4日之前投资者跑步入场“掘金”相比，随着参与的门槛大幅提升，新增投资者数量极为有限，市场风险得到有效防控。

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示，很多ICO发币项目存在问题，要么是没有任何价值的“空气币”，要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点，而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

在国内对ICO采取强有力措施后，随着ICO风险的不断暴露，各国普遍开始加强监管。中海基金督察长黄乐军称，包括美国在内的越来越多的国家，甚至是一直持支持态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管，逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。

ICO第三方跟踪机构的数据显示，8月全球ICO融资总额约为1.95亿美元，与今年1月份数据相比减少近87％，成为2018年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减，被认为是造成数据大幅下滑的重要原因，侧面印证了政策的强有力。

花样翻新 套上国外基金会马甲逃避监管

尽管国内交易平台相继关停，但记者发现，用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

目前主流的交易方式是场外交易，也就是所谓的OTC。记者登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到，平台专门设有场外交易专区，通过支付宝、微信或银行转账，可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币，且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区，用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。

据知情人士透露，所谓的场外交易类似于淘宝购物，交易平台只是搭了一个通道，撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人，但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责，也不违反相关政策，但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。

据国际咨询公司Tabb Group的最新报告显示，比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币，有很大比例被用于购买ICO币。

来自政策的精准打击，是造成ICO在国内衰退的重要原因，这毋庸置疑。业内人士表示，除此之外，与过去一年来上百个新ICO项目涌现，频繁收割散户致场内存量资金不足，以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是，ICO逐渐失去赚钱效应，投资者热情减退。

行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现，这期间，5家交易平台共上币337个，刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。

截至8月21日市价计算，这264个上币项目破发率为98.8％，仅有3个项目出现了上涨。其中，跌幅最大的WBTC代币跌幅为99.86％。币价下跌区间基本集中在70％到98％之间，其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”，即毫无价值。

跌幅居首的WBTC究竟是什么？通过业内人士提供的资料可见，这是一个由中国团队主导的比特币分叉币，以比特币为基础，但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示，核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管，如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁，技术成员李金波为迅雷原技术合伙人，顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

ICO币大面积严重破发，使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说，他从最初在聚币网上投资虚拟币开始，到去年9月4日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台，最初投入的8万元如今只剩不到2万元。据他所知，有些人甚至贷款、借钱炒币，经历两次“腰斩”算是亏得少的，亏损在九成以上的大有人在。

尽管市场不景气，但ICO项目仍旧不断涌现，只不过整个过程更为隐匿。今年上半年，记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年9月4日之后ICO发币的普遍“新生态”：为逃避监管，首先在新加坡设立一家基金会发行ICO，声明不接受来自中国的投资者及个人投资，只接受国外大客户投资。但事实上，项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户，采用代投方式，“出了事散户会找大客户，不会直接找基金会。”对外宣传中，白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装，短短几个月时间里，就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终，关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

令人质疑 上市公司疑似参与ICO项目

除了ICO市场依旧火爆外，记者发现，在参与者中疑似有上市公司的身影。

最近一年，炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下，甚至设有专门的区块链板块，涉及83家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点，但也有企业一直在为发币做前期准备，推出相关APP软件，让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”，并登记在区块链上。尽管暂时不能交易，一旦政策条件具备，可以用比特币、以太币来进行币币交易，这些“糖果”立刻能转为虚拟货币，有开展ICO前期准备的嫌疑。

上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币，在不少人看来是板上钉钉的事，主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中，出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

奥马电器的公告表示，据QOS项目白皮书介绍，项目核心团队为张哲、汪怡宁等人，其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司公司任职，张哲、汪怡宁均于今年7月辞去上述职务，张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包（北京）科技有限公司任职。公告还称，上述人员参与QOS项目均为其个人行为，公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且，董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为，与公司无关。

社会对奥马电器的质疑源自QOS币价暴跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目。在FCoin交易第一天涨停，但之后连续两天跌停，到第4天币价已经暴跌85％，投资者损失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权表示，之所以投资QOS主要看中的正是项目方上市公司背景。

尽管奥马电器一再撇清关系，但有投资者抛出新的质疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器，而且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、停车钱包等作为重要场景落地业务，似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。

防范“爆雷” 须形成国际监管合力

尽管一年来国内及时叫停ICO起到了显著成果，但从现实状况看，继续严厉打击ICO，防范金融风险，避免盲目的投资者血本无归依然任重道远。

随着ICO币破发愈演愈烈，项目存在“爆雷”可能性。近期，已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波，投资者大都集中在国内。

专家认为，对经调查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的，应尽快采取措施，不应姑息。

最近，区块链自媒体大量出现，不少扮演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务，许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等，对ICO起到了推波助澜的作用。有的自媒体阅读量不到200的软文张口开价10万元或者多个比特币，有的视频专访1分钟1000元。

中国人民大学国际货币所研究员李虹含表示，一些自媒体大号存在虚假宣传问题，误导投资者投资虚拟货币，部分区块链媒体甚至与发币方联手，利用股市操作手法“坐庄”，对虚拟货币采取暴涨暴跌操作“割韭菜”。北京金融局相关负责人认为，对这些参与ICO炒作的自媒体，要继续坚决采取关停等措施，彻底斩断利益链条。

对ICO的监管，宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后，一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币，有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地，但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出，ICO监管要想起到更大效果，必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力，才能对ICO行为做到有效防控，及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发，保护投资者利益。

(责编：仝宗莉、赵爽)