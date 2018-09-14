原标题：正用着抗癌靶向药 治疗的医院不能报销了

华商报讯（记者李琳）住院准备进行化疗，继续使用靶向药物，不料原本可以报销的靶向药物在该医院不能再报了，再用必须自费。

8月住院时能报销这周住院却不行了

齐女士是乳腺癌患者，目前正在西安市第四医院住院化疗。她告诉记者，自己患癌以后一直在四院治疗，4月份做了手术，这次是第八次化疗。化疗中需要使用一种靶向药，医用名称是“注射用曲妥珠单抗”，商品名赫赛汀，原来是2.3万元一支，属于自费，今年国家将这种药大幅降价了，还纳入了西安市医保，7600元一支，个人负担2800元，其余可以报销。8月份在医院的化疗过程中，齐女士已经用了两支。9月10日，齐女士再次入住第四医院乳腺科化疗，结果却被告知这种靶向药物在该医院以后不报销了，该院没有被纳入定点医院，如果用必须自费。

“到明年8月，我还需要用17支，下来十几万元，自费实在负担不起，可这是救命药啊。”齐女士说，据她了解的情况，西安市只有5家省级医院被定点，可自己一直在四院住院，所有的检查治疗都在这里，换医院又很麻烦，还有不少病友也是这种情况，不知道为什么要这样规定。

华商报记者从西安市人社局了解到，格列卫（伊马替尼）等43种特殊药品已被纳入西安市医保范围。西安市城镇基本医保参保人员可在西安10家定点医院、5家定点药店购买，并按规定比例报销。这43种药品包括临床必需、疗效确切、价格昂贵、需特殊管理的7种药品和人社部规定的36种谈判药品，其中有很多是治疗癌症用药。记者查询发现，齐女士所需要的曲妥珠单抗就名列其中，属于人社部谈判药，而在10个定点医院中，也包括西安市第四医院。

社保中心:规范特殊药物使用

9月13日上午，华商报记者致电西安市第四医院医保办，工作人员表示根据市上的新规定，因为不是定点医院，从9月开始，曲妥珠单抗确实在不能在该院报销了，如果用就得自费。

华商报记者随后向西安市社保中心咨询，辗转多个科室后，一位工作人员解释说，四院的确不是曲妥珠单抗的定点医院。社保系统对特殊药物的管理进行了规范，曲妥珠单抗只有省人民医院、唐都医院、西京医院、交大一附院、交大二附院可以报销，必须经过指定的专家审批之后才可以，患者可到这些医院就诊咨询使用流程。而西安市第四医院则拥有眼科特殊药物的审批权。

据了解，根据人社部门对特药服务管理，要按照“实名备案、定医院或零售药店集中供货、定责任医师”原则，建立特药定点医疗机构、定点零售药店和责任医师管理机制，进一步明确特药结算条件、结算流程，确保药品流通、使用环节可控可查。

患者呼吁:设置更多定点医院

“这5家医院患者多住院床位紧张，如果全市要报销的患者都挤到这里，很担心看病困难。”齐女士说，以西安市第四医院来说，收治的乳腺癌患者不少，能做乳腺癌手术，此前也在使用这一药物，应该也可以保证其合理的使用。作为癌症患者，希望这样的惠民好政策在强化监督管理的同时，也能照顾到普通患者就诊报销的方便性，设置更多的定点医院，让在癌症中挣扎的患者顺利用上昂贵的救命药。

(责编：仝宗莉、赵爽)