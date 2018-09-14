原标题：瑜伽市场规模超300亿元 八成来自课程服务

“之前在线下瑜伽馆办卡，一年近万元，现在通过瑜伽APP练习，花费不到之前的一个零头，但还是觉得线下体验更好。”日前，西安市民牛女士告诉华商报记者，练习更有感觉，她又重新回归线下瑜伽馆办卡。

华商报记者日前获悉，今年瑜伽市场规模将达到322.1亿元，八成来自课程服务。而线上线下结合运营，为瑜伽企业扩容提供了方向。

动辄年花费万元？80、90后女性成瑜伽办卡主力群体

一份调查显示，当前国内练习瑜伽的主要是女性，占比超九成，而80后、90后则成瑜伽办卡主力群体。数据显示，瑜伽用户相对集中在23-40岁区间的人群，占比为69.4%，近七成；从城市分布来看，瑜伽用户目前仍相对集中于比较发达的城市，一二线城市用户占比为65.8%。

他们大概年花费多少钱？华商报记者随机采访几位练习多年瑜伽的人，年花费都在万元左右。但西安一家瑜伽馆程姓负责人告诉华商报记者，由于练习方式的不同，瑜伽用户花费差异巨大。“比如接受线上视频瑜伽教学的用户花费较少，而在线下专业瑜伽馆练习的则花费相对较高。而线上线下用户，几乎没有交集。”她表示，针对线下用户，大中型瑜伽馆主推年卡、季卡、月卡，其年卡费用基本从6000元-20000元不等，利用规模效应维持盈利；线上用户花费相对较少，具体多少不好说。

据悉，线上用户跟随瑜伽APP视频练习的用户占比超六成，其次为网上瑜伽教学视频。而对于线下用户而言，去综合性健身房学习瑜伽的占比近五成，其次是去专业瑜伽馆的占比超四成。相比之下，请私教上门授课的用户最少，占比不到一成。

而据艾瑞调查发现，总体而言，八成瑜伽用户年均消费额超千元，服装与课程占比最多。数据显示，2018年84.6%的瑜伽用户年消费金额预计在千元以上，几乎全部用户都进行过瑜伽相关产品的消费。

据艾瑞分析师介绍，2018年瑜伽市场规模将达到322.1亿元，增长主要来自瑜伽垂直产品。

核心用户三成花费 用于购买线上课程 线下渗透是趋势

据悉，市场上从事瑜伽业务的主体而言，除了瑜伽APP以外，新下瑜伽馆主要有三种模式：一是，上述提到的，大中型瑜伽馆，主要靠办卡为生，利用规模效应发展；二是，中型瑜伽馆，其课程安排相对灵活，设置一个大教室进行团课，并设计两个左右的私教小教室，以满足不同人的需求；三是，小型工作室以私教课程为主，构建小而美的商业模式，且主要以优质服务与教练胜出。总的来说，瑜伽馆营收的80%来自课程服务，用户可以按次或按期购买，其收入水平也由场馆承接量决定。

值得注意的是，艾瑞调研发现，核心瑜伽用户在课程消费中，31.1%的支出花费在了线上课程上。也就是说，随着知识付费的兴起，会员线上课程的消费意愿不断在提升。

华商报记者采访发现，线上瑜伽APP的盈利方式主要来自会员购买，其他还包括广告收入、电商交易费。

“目前出现的一个新的趋势是，瑜伽APP基于稳定的线上用户数据，正通过自建线下瑜伽馆的方式为会员提供更深层次的服务。这个意义上说，‘线上+线下’的运营方式，将随着瑜伽认知度的提升为APP带来更多流量与沉淀。”艾瑞分析师认为，线上线下结合运营将为瑜伽企业扩容提供通道，或出现全国性的品牌瑜伽企业。

“瑜伽业务扩张成本较高，且盈利需要两到三年的时间，因此前期资本进入较慢，因此最快预计未来四、五年内才有全国性大型瑜伽连锁机构出现。”上述程姓业内人士认为。

华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、赵爽)