原标题：好的哥做了个新决定 80岁以上老人免费坐我的车

华商报讯（记者 佘欣 实习记者 田睿）的哥刘卫一周内两次免费搭载80岁以上的老人，随后他做出一个决定：今后搭载80岁以上老年乘客都不收费。

的哥说这单免费乘客以为开玩笑

9月12日下午3时许，西安亚辉汽车客运有限责任公司的“的哥”刘卫驾车经过西京医院门口时，被朱先生拦了下来。朱先生的奶奶不小心碰到头，他要带奶奶去医院处理。

“我挡到车后，让的哥先等一下，刘师傅爽快地答应了。”昨日，朱先生说，扶奶奶上车后，刘卫说他是雷锋车队的，年纪大的老人可以免费。“刘师傅查看了奶奶的身份证，确认奶奶今年88岁，就说这单免费。”朱先生说，自己从来没有遇到过这种情况，还以为的哥是在开玩笑。20分钟后，朱先生他们在胡家庙十字下了车，车费10.5元。“到了后刘师傅真的没收钱，我想着多少给一些，但他坚决不收，说是做好事。”

“其实我不是雷锋车队的，雷锋车队也不规定免费，我就是想让老人安心坐车。”昨日，刘卫说。

老人坚持要付车费 的哥象征性收1元

此前的9月7日中午11时30分，刘卫将乘客送到西北工业大学友谊路校区时，“看到一个老人坐在轮椅上，推轮椅的人在拦车，我就停车让她们上车。”刘卫说，与乘客聊天得知，老人今年82岁，是西工大的一名退休教师，“她女儿说，老人想去饭店吃饭，就带出来了。”老人在公交五公司对面的一家饭店下车，车费9元。“我看老人年纪大了，还是教师，就没收车费。”刘卫说，老人不答应，还说要多给钱，“我就象征性地收了一块钱，她女儿挺感动的，还给我们拍了合照。”

昨日下午，亚辉车队一车队的韩书记说，事发后车队对刘卫进行了表扬，“我们将向出租汽车管理处推荐他参选下一期的五星级金牌驾驶员。”

的哥承诺：80岁以上老人可免费乘车

经过这两件事，刘卫特别感慨，作为一名出租车驾驶员，能不能为这些老人做点什么。最后，刘卫做了一个决定：今后只要搭载80岁以上的老人（凭身份证或老年证），就全部免费。随后，他在朋友圈公布了这个决定，车队领导看到后表示支持。

昨日上午，西安市出租汽车管理处工作人员称，刘卫的做法很难得，这样的好司机值得鼓励。

去年加入雷锋志愿者服务队 免费接送高考考生

据了解，刘卫今年38岁，从2011年开出租车，至今7年了。刘卫说，去年10月，他开始参加志愿活动，并加入了陕西省慈善协会雷锋志愿者服务队。

昨日下午，华商报记者在该服务队的官方微信公众号“雷锋之音”上看到，6月10日发布的文章讲述了的哥免费接送考生的故事，其中就有刘卫的故事。6月7日、8日是高考期间，雷锋志愿者服务队的的哥们免费接送考生，刘卫接送考生王同学，上午送去考点，中午接回家，下午再送去考点，一共3趟。

在该微信公众号内可以看到，刘卫参加的最近一次志愿活动是在7月8日，一大学的各级学生志愿者代表要去富平县的一所希望小学进行结对陪伴的活动，雷锋志愿者服务队的5辆出租汽车免费送学生们前往富平县，刘卫就是其中的一位。

(责编：仝宗莉、赵爽)