原标题：苹果发布史上最贵iPhone 股价应声下跌

昨日苹果推出新款iPhone，关于史上最贵iPhone的推出，虽然引起了一些果粉的青睐，但是苹果股价却出现下挫，最终收跌1.24%，反映出产品创新与外界预期的差距。

十二次发布会股价三涨九跌

双卡双待未能让苹果股价获得持久续航。北京时间9月13日凌晨举行的苹果公司秋季新品发布会上，新款搭载医疗功能的智能手表发布后，苹果股价一度抹平跌幅转涨，但在iPhone新品发布后，股价再次转跌，最终收跌1.24%。 这次1.24%的股价下挫是近三年发布日最大跌幅。其实从历次新款iPhone发布会当日的股价表现看，苹果都是跌多涨少。除了2007年发布初代iPhone，股价大涨8.3%，此后十个iPhone新品发布日中，只有iPhone 5和iPhone 7发布当天股价上涨，其余均下跌。上涨那两次，涨幅均未超过2%。

“创新一直被视为苹果发展的利器，而新品发布后股价转跌反映出与外界预期存在一定差距。”万联证券西安营业部投顾屈放表示，不过从高盛等上调苹果目标股价的动作来看，机构对于该公司中长期的发展仍有期待空间。

新款iPhone主要在性能规格方面有所提升，在外观设计方面与现款相差无几。

按照221.07美元的股价计算，苹果总市值10678亿美元，仍是全球市值第一大公司。

A股苹果概念股出现分化

与苹果新品不及预期相对应的是，A股中“苹果概念股”也跌多涨少，产业链连续几日杀跌，成为了近一周来表现较差的题材板块。查询同花顺数据可以看到，A股中的苹果概念股分化，立讯精密昨日上涨0.81%，赛腾股份上涨1.94%，而欧菲科技、信维通信下跌，长电科技更是跌停。

第一手机界研究院院长孙燕飚认为，苹果概念股下跌可能是投资者对于苹果未来的销量预期存疑。事实上，苹果新机发布对供应链公司业绩的影响要待11月份左右才能看出来。

中信建投证券投资顾问孙佳欣对华商报记者分析，苹果概念股下跌有多方面原因。可能跟整个市场弱势有关。之前苹果概念股走势比较强，但是近期出现补跌，上周五科技股跳水也对其构成拖累。一般来说市场炒预期，兑现之后容易出现下跌走势。整体看，苹果概念股股票出现分化。后期还是应该关注有业绩支撑的标的，特别是业绩连续增长的，而不是简单关注相关概念。

iPhone涨价和软件服务拉动业绩

过去几个季度的苹果财报显示，iPhone销量几乎都是持平或微幅增长。既然销量上不去，提高产品售价已成为苹果获取业绩增长的手段之一。今年定价最低的iPhone XR和最高的iPhon-eXSMAX，就分别比iPhone8和iPhoneX贵了7%和10%。

手机业务一直是苹果第一大收入来源，但在全球以及中国市场，竞争压力与日俱增。IDC、Canalys等五家调研机构发布的数据显示，今年二季度全球智能手机出货量，华为首次超过苹果升至第二。中国手机市场方面，二季度苹果市场份额已沦为第五，同比下滑12.5%。

目前，外界对苹果的关注正在由iPhone销量转向服务业务增长。今年第三财季的财报显示，苹果商店iTunes、软件及服务业务收入95.48亿美元，同比增长31.4%，该业务占营收比例提高至17.9%，大幅超越iPhone 以外其他几项业务收入，居于营收来源的第二位。

光大证券电子行业分析师杨明辉认为，iPhone仍是苹果的现金牛业务，但今年“廉价版”iPhone 配备全面屏，也体现出苹果产品策略的转变：不再一味追求产品完美，而是注重用户基数并由此为服务业务带来更多潜力。

本地资深投行人士哈立新表示，无论是硬件制造还是软件服务，如何平衡用户对苹果产品的期待和现实体验存在的落差，这或是苹果今后需要面临的最大挑战。

西安“果粉”反映平淡

“iPhoneXS发布的时候我感觉手机好卡、快不行了。当iPhoneXs公布售价的时候、我感觉我手机还行、还能再用十年”……华商报记者查询发现，一些股吧和微博上，都有类似的段子。原来，iPhone XS Max的512GB版，在中国市场定价12799元，这也是到目前最贵的iPhone。

针对“最贵iPhone”，多数网友表示并不看好苹果新品的销量，觉得苹果新品除了“双卡双待”略微亮眼一些，没有其他值得惊喜的地方。聊起苹果手机上市的事情，不少西安“果粉”反映平淡，表示不会购买新款手机。

西安上班族陈悦，曾经是一名苹果的“果粉”，喜欢苹果的新款手机，也关注购买苹果手机的事项。但是后来发现经常关机，充电太麻烦，有时候还误事，就拿到旧货市场卖掉了。为了一个手机话费几千元，实在是可惜。

跟他类似，市民孙先生家换代下来的苹果手机当二手货卖了几百元。不光家里没有了苹果手机，连苹果手机专用的充电线都扔掉了。他说，前几年不知道存钱，花费也比较大，经常买苹果新手机，后来意识到应该强制储蓄了，如今也不关注苹果上市的新闻，而是上班努力赚钱。

华商报记者 李程 黄涛

(责编：仝宗莉、赵爽)