原标题：66家机构已接入互联网金融登记披露服务平台

本报北京9月13日讯 记者陈果静报道：中国互联网金融协会13日通告了7月份网络借贷类会员机构在登记披露平台上披露信息的情况及登记披露平台接入情况。截至8月末，共有66家机构接入登记披露平台，较7月末新增19家。

通告显示，互金协会共有103家会员机构在登记披露平台上披露了7月份的运营信息，其中贷款余额合计6555亿元，累计交易总额38409亿元。同时，互金协会加快了产品登记相关工作，利用登记披露平台逐笔登记接入机构所撮合的借贷合同，为配合监管部门实施穿透式监管提供基础依据。2017年6月，互金协会建立了集中式、防篡改的全国互联网金融登记披露服务平台。

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