原标题：拔除偶像明星“人设经济”病根

对偶像明星“娘炮”现象的讨论，反映出大众对某些文化乱象的反感。这就需要监管部门对文化行业市场健康发展予以正确导向，对“人设经济”加以规范，对“审美倾向”进行扶正，在尊重多元文化与差异审美的同时，引导各方面树时代新风、扬浩然正气

近日，少数偶像明星“娘炮”现象、文化审美“异化”等相关现象，在社会上备受热议。其中既有呼唤健康向上审美的积极讨论，犀利针砭时弊的严肃批评，也不乏耸人听闻的标题党以及矫枉过正的极端派。

事实上，对该问题的争论不应拘泥于对某些明星外形的评价、对部分人群审美取向的臆测，也不应一味地制造焦虑、宣泄偏见，而应深挖隐藏其后的经济、文化层面的原因，问诊当下盲目打造“人设经济”、过度诱导“审美倾向”的文化市场乱象，拔除为谋求高额收益而缺乏社会责任感的弊病根源。

“人设”，是“人物设定”的简称，一开始多用于动漫中对登场角色人物造型、身材比例、服装样式、外貌特征和个性特点的描绘，以及虚构文学、影视剧创作时对人物多维度的设计。“人设”为角色的言行举止、剧情走向设立了合理化的大前提，是故事得以讲述所必须依据的参考点。此后，在其他文化领域上出现了一些明星“人设”打造现象，甚至成为一种可供消费的产品制作流程，无论是“鲜肉”“大叔”，还是“少女”“御姐”，抑或“娘化美少年”“中性女汉子”，各类明星都有相应的粉丝群体埋单。

从某种程度上说，偶像明星的“娘炮”现象有所凸显，与当今女性消费市场的扩大密切相关。为抢占女性市场，部分文娱公司刻意打造符合女性心理期待的男性形象，甚至不惜故意增添性格标签、改造外形特征。正常发展的文化审美趣味应是积极向上、多元健康的，当某种“人设”在一些文化公司打造下猛烈冲击市场，若不加以正确引导，必然会对大众的审美与消费取向带来负面影响。尤其是，如果对于明星的追捧仅限于外形审美，忽视内在气质与道德标准的同步提升，必然会出现越来越多的明星负面新闻遭曝光，进而给人带来巨大反差，“人设经济”迟早会面临崩塌的终局。

对偶像明星“娘炮”现象的讨论，反映出大众对某些文化乱象的反感。这就需要监管部门对文化行业市场健康发展予以正确导向，对“人设经济”加以规范，对“审美倾向”进行扶正，在尊重多元文化与差异审美的同时，引导各方面树时代新风、扬浩然正气。其次，在文化生产环节，文化公司要正确处理经济效益与社会效益之间的关系，要把社会效益放在第一位，坚持立德树人、以文化人，更好地肩负起时代使命感与文化责任心，多推出人民喜爱、品质优良、风格清朗的文化产品，塑造新时代正能量的偶像榜样。最后，作为文化消费者的大众应增强文化辨别能力，提升审美格调、坚持理性判断，积极学习英雄模范、传承民族精神，激发斗志、焕发活力、弘扬正气。

(责编：仝宗莉、杨曦)