北京公积金新政 实行“认房又认贷”于9月17日正式实施

原标题：北京公积金将迎重大调整：实行“认房又认贷”政策

北京商报讯（记者 崔启斌 吴限）北京地区住房公积金政策将迎来重大调整。9月13日，北京市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知》（以下简称《通知》），公积金贷款将实行“认房又认贷”政策，与商业贷款认定标准保持一致。与此同时，公积金贷款的额度规则也将发生改变，将与公积金缴存年限挂钩。

北京公积金新政将于9月17日正式实施。所谓的“认房又认贷”也就是说，既要看名下是否无房，也要看全国范围内的个人住房贷款记录。《通知》规定，借款申请人名下无住房贷款记录（包括商业性住房贷款、住房公积金个人住房贷款）且在本市无住房的，按首套房贷款政策办理；凡不属于首套房情形，被核定为是二套房的，按二套房贷款政策办理；如果被核定为有两套及以上住房的，不予贷款。

在首付比例方面，《通知》也进行了调整。具体来看，购买经济适用住房的，首付款比例不低于20%；购买共有产权等政策性住房的首套住房，首付款比例不低于30%；购买政策性住房之外的首套普通自住房首付款比例不低于35%，首套非普通自住房的首付款比例不低于40%。购买普通自住房且为第二套住房的，首付款比例不低于60%；购买非普通自住房且为第二套住房的，首付款比例不低于80%。

此次调整的焦点还包括：贷款额度将与借款申请人住房公积金的缴存年限挂钩、鼓励户籍在北京市城六区的借款申请人购买城六区外的首套住房等。

根据《通知》，公积金贷款额度将与借款申请人住房公积金的缴存年限挂钩。每缴存一年可贷10万元，最高可贷120万元，如果缴存年限不够1整年的，按1整年计算。如借款申请人为已婚的，核算贷款额度以夫妻双方缴存年限较长的一方计算。

为落实北京城市总体规划的有关要求，公积金贷款实行差别化贷款额度。借款申请人户籍在北京市东城区或西城区的，购买城六区外的首套住房，最高贷款额度可在120万元基础上浮20万元；对于不属于前一种情况的，但借款申请人户籍均在城六区的，购买城六区外的首套住房，最高贷款额度可上浮10万元。对于户籍不在城六区的申请人，购买首套住房，最高贷款额度为120万元。符合二套房贷款政策要求的，最高贷款额度为60万元。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，北京当前政策的亮点在于，市区户籍到郊区购房，可以享受公积金贷款额度增加的优惠，这和北京当前市区产业结构调整、城市规划调整等有关。在关于首付比例方面，包括经适房、共有产权住房、普通住房和非普通住房，以及首套和二套房等，适用了不同的首付比例。

(责编：赵爽、李栋)