北京开展出租车行业专项整治 切实做到诉必有查

人民网北京9月14日电 （朱江） 为确保北京市出租汽车运营市场平稳有序，打击出租汽车、巡游“黑车”违法违规运营、严重扰乱市场秩序行为。记者今日从北京市交通委获悉，近期，北京开展出租汽车行业专项整治工作。其中，加大对出租汽车严重违章、巡游“黑车”和克隆出租车非法运营的打击处罚力度，形成高压严打态势，集中整顿运营秩序；对群众投诉举报的出租汽车服务质量问题和“黑车”非法运营线索，第一时间开展调查工作，并依法严肃处理，切实做到诉必有查、查必有果、查必有复。
北京市交通委相关负责人介绍，一是加大对出租汽车严重违章、巡游“黑车”和克隆出租车非法运营的打击处罚力度，形成高压严打态势，集中整顿运营秩序。二是以“三站两场，公交枢纽、重点轨道交通车站，王府井、西单等繁华商业街区，CBD、金融街等写字楼集中区域为重点，加大执法力量投入，监管时间向夜间和23时以后倾斜，积极协调相关部门联勤联动，开展综合治理。三是畅通投诉举报渠道，并安排专人负责投诉受理工作，对群众投诉举报的出租汽车服务质量问题和“黑车”非法运营线索，第一时间开展调查工作，并依法严肃处理，切实做到诉必有查、查必有果、查必有复。
该负责人强调，仅9月10日、11日两日，市交通执法总队出动执法人员229人次，对三站两场、三里屯等26个重点地区开展集中夜查行动，检查车辆近千余台次，查处违法违章行为138起，查扣巡游“黑车”4辆。针对三里屯地区夜间出租车议价等问题。9月11日晚21时至次日凌晨2时，市交通执法总队会同交管、城管等部门，开展专项整治行动，共查获出租汽车交给他人驾驶9起（其中1辆私改计价器）、拒载1起、议价1起、不规范服务1起，交警处罚违章停车10起，城管清理不法商贩2起。对严重违法违规的驾驶员将纳入行业“黑名单”。
该负责人还强调，下一步，市交通执法部门将会同交管、城管等部门，不断加大出租汽车行业监管力度，将出租汽车严重违章行为记入“黑名单”，对违法问题突出的出租企业进行约谈整改，对巡游“黑车”依法予以严厉处罚，进一步净化出租汽车运营环境，为市民出行提供安全保障。
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