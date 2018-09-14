下周一油价料再次上调 今年已迎10涨7跌1搁浅

人民网北京9月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，本计价周期以来，国际油价整体呈现宽幅震荡走势，均价较上周期有所提高。在本轮调价周期仅存的一个工作日内，原油单日的涨跌对整体调价趋势难以形成影响，所以此次调价国内油价上涨已是板上钉钉。
卓创资讯监测数据显示，截至9月13日收盘，国内第9个工作日，参考原油变化率为2.62%，对应汽柴油上调140元/吨，调价窗口为9月17日（下周一）24时。按照目前调整幅度测算，92#汽油上调0.11元/升，95#汽油上调0.12元/升，0#柴油上调0.12元/升。
“统计数据显示，2018年至今，国内成品油市场已经历经18次调整，其中10次上调，7次下调，1次搁浅。涨跌互抵后，汽油累计上调880元/吨，柴油累计上850元/吨。本次上调将成为年内第11次上调。”卓创资讯成品油分析师徐娜表示。
隆众资讯油品分析师李彦介绍，加油站零售方面近期延续优惠促销策略，当前中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升，部分民营加油站特定日期（如每周二）可优惠至1.5-1.8元/升，而部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。
下一轮调价窗口将于2018年9月30日24时开启。李彦认为，目前来看国际原油市场表现较为强势，预计下一轮成品油调价上调或搁浅的可能性较大。
国常会确定五大减税领域企业税负再减450亿 减税降费来了！国常会确定五大减税领域，债市对外开放更进一步，企业税负再减450亿 减税降费是今年财政政策的主线。 在刚刚召开的国务院常务会议上，国务院总理听取今年减税降费政策措施落实情况汇报，决定再推新举措支持实…【详细】
百城住宅均价涨幅 连续12个月同比收窄 在各类调控政策作用下，全国百城住宅均价同比涨幅持续收窄。8月30日，易居房地产研究院发布的数据显示，7月受监测的100个城市新建商品住宅成交均价为12809元/平方米，环比增长1.2%，同比增长8.6%。 数据显示，当前房价继续…【详细】
商务部：有信心维持中国外贸稳中向好势头 商务部：有信心维持中国外贸稳中向好势头 新华社北京８月３０日电（张弛 于佳欣）商务部新闻发言人高峰３０日表示，针对美国对中国输美产品加征关税带来的影响，商务部将通过继续提升贸易便利化水平，积极扩大进口等措施应对，有信心维持外贸稳…【详细】
嘀嗒司机被曝直播女乘客 “变味”顺风车恐遭“团灭” 作为共享经济的代表，顺风车正处于前所未有的危机时刻。继滴滴、高德地图下线顺风车业务后，顺风车“独苗”嘀嗒也因为车主未经允许直播乘客而引发众怒，从而被推上了舆论的风口浪尖。 据媒体报道，有嘀嗒顺风车主在乘客完全不知情下，将其言行在…【详细】