下周一油价料再次上调 今年已迎10涨7跌1搁浅

人民网北京9月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，本计价周期以来，国际油价整体呈现宽幅震荡走势，均价较上周期有所提高。在本轮调价周期仅存的一个工作日内，原油单日的涨跌对整体调价趋势难以形成影响，所以此次调价国内油价上涨已是板上钉钉。

卓创资讯监测数据显示，截至9月13日收盘，国内第9个工作日，参考原油变化率为2.62%，对应汽柴油上调140元/吨，调价窗口为9月17日（下周一）24时。按照目前调整幅度测算，92#汽油上调0.11元/升，95#汽油上调0.12元/升，0#柴油上调0.12元/升。

“统计数据显示，2018年至今，国内成品油市场已经历经18次调整，其中10次上调，7次下调，1次搁浅。涨跌互抵后，汽油累计上调880元/吨，柴油累计上850元/吨。本次上调将成为年内第11次上调。”卓创资讯成品油分析师徐娜表示。

隆众资讯油品分析师李彦介绍，加油站零售方面近期延续优惠促销策略，当前中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升，部分民营加油站特定日期（如每周二）可优惠至1.5-1.8元/升，而部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。

下一轮调价窗口将于2018年9月30日24时开启。李彦认为，目前来看国际原油市场表现较为强势，预计下一轮成品油调价上调或搁浅的可能性较大。

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