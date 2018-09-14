国信证券联合深交所举办“投资者服务丝路行”活动

9月12日下午，在浙江杭州国信证券白沙泉投教基地，由深圳证券交易所联合浙江证监局、浙江证券业协会、浙江上市公司协会和国信证券共同主办的“投资者服务丝路行”（浙江站）系列活动顺利启动，深交所投教中心副总监李明华、浙江证监局法制处处长廖育奎、浙江证券业协会秘书长徐伟、浙江上市公司协会副秘书长陈龙法、国信证券副总裁杜海江和部分上市公司及白沙泉管委会代表出席了本次活动，现场共100余名投资者参加。

与会人员首先参观了国信证券白沙泉投教基地，该基地位于杭州市西湖区曙光路87号“并购金融展示馆”，由国信证券与杭州白沙泉并购金融街区管委会合作，按照中国证监会国家级投教基地的标准建设，旨在利用双方的优势互补，共享金融服务资源，扩大投资者教育与权益保护的内涵与外延。投教基地分为证券历史区、并购金融特色区、适当性与风险警示区、互动沟通区、模拟体验区、专家讲堂区等，以“科技+互联网+云投教”为理念，创新性地引进了机器人服务、互动游戏体验、人机交互平台、云视频课堂等高科技设备，作为投资者教育的重要平台，服务于广大的投资者群体。

在电子行业上市公司投资者交流会上，国信证券经济研究所首席分析师王学恒先生，就当前市场热点问题、机会与风险进行了全面剖析，认为资本市场的制度改革呼之欲出，市场的调整短期来看是挤泡沫、补短板，长期来看将更加健康。中国经济中长期向好，目前做一个全面检查（金融去杠杆、政府去杠杆、企业去杠杆）是为了一个更加辉煌的明天。从全球范围来看，至2019年上半年，全球经济步入（基钦周期）收缩期，企业盈利压力大且估值压制，投资者应寻找合理估值的真成长和周期性弱的板块，比如电子、新能源、软件、消费、教育等。另一方面2018年下半年，投资者需警惕流动性的紧张，需要思考、磨练的是心态，是坚持理性的投资理念。

国信证券电子行业资深研究员高峰介绍了《电子行业的投资机会与风险》，他认为智能手机的红利成就了电子行业的第一轮大发展，而5G是电子行业第二轮创新的核心动力。从PCB、天线、元器件、泛射频领域都将迎来重大的变革机遇。随着5G、云计算、人工智能以及物联网的进一步深化，传统行业拥抱新兴科技的步伐正在逐步走进，传统行业的基础设施正在拥抱新一轮升级，推动全球科技股新的增长。国内的电子行业在过去靠规模和投资驱动电子行业高速发展的时代即将落下帷幕，技术壁垒、广度、深度以及商业模式优劣、定价能力强弱、服务客户的能力将成为未来的核心竞争要素。从过去美国制造业升级的经历来看，驱动美国产业转型升级的重要因素是技术创新，其次是人力资本，产业政策，最后是金融行业的支持，国内电子行业公司正在经历同样的阶段。

与会上市公司代表和分析师们与现场投资者进行了互动交流，大家就当前资本市场的发展趋势、电子行业的机会与风险点、投资逻辑与思路等问题进行了充分探讨。专家建议投资者理性看待资本市场的发展和制度变革，全面分析国内外市场环境和行业机会，帮助投资者建立自己的投资分析体系，有效识别市场风险。

9月13至14日，“投资者服务丝路行”（浙江站）系列活动还将开展深市上市公司投资者关系管理工作座谈会和走进上市公司（威星智能）活动。未来，国信证券将持续配合各级主管机关，持续组织各种形式的投资者教育主题活动，普及证券专业知识，帮助投资者正确认识资本市场，树立理性投资理念，积极推进资本市场投资者教育与保护工作上新台阶。

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