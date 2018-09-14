“两权”抵押破难题 农村金融服务更“接地气”

近日，人民网记者来到辽宁省辽阳市灯塔市，采访当地的农村金融改革情况。采访发现，灯塔农商银行积极探索金融服务实体经济，努力践行金融支持“三农”，一个个金融产品的出台，有效“贷”动了当地新型农业的发展。正如灯塔农商银行负责人所说，要扎根农村才能更好地为农民服务，农村金融最关键的不是“金”而是“融”字， 要做到融资金、融信息、融技术、融产业。

“两权”抵押破难题 新型农业“活水来”

“一畦春韭绿，十里稻花香。”8月23日早上5点，辽宁兴旺集团总经理金永复已经对灯塔市张台子镇前营村的养殖场和万亩有机稻田巡查一圈，微风吹过，稻浪飘香。

“我每天大概能走两万步，现在的微信步数已经显示是8895步了，下午我还得绕着产业园再转一圈。”金永复拿着手机向人民网记者展示他的微信步数。

金永复从种猪繁育做起，逐渐建立起完善的现代农牧业产业链，真正实现了绿色农业、循环农业。

据金永复介绍，公司主导产业是养殖，年产种猪10万头，商品猪20万头。与此同时，公司规划了高标准农田，猪的粪便和秸秆生产出来的沼气可以做为清洁能源，产气后的沼液和沼渣可做为优质有机肥，特别是沼液可直接通过管道引入农田，实现水肥一体化。猪粪便和秸秆的循环利用避免环境污染。

金永复为了建立起他的生态循环模式企业，需要大量的资金支持，贷款难，缺乏抵押物等成为摆在他面前的难题。

长期以来，农民由于缺乏抵押物，很难从银行拿到贷款。面对农民贷款难、有效抵押物不足的问题，2016年3月，中国人民银行颁布了《农村承包土地的经营权抵押贷款试点暂行办法》和《农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法》两份文件。灯塔农商银行积极响应国家号召，并根据当地农业特点因地制宜，为当地农业发展提供资金支持。

“两权”抵押对于金永复来说，就像一场及时雨，缓解了资金周转的压力。灯塔农商银行还大胆创新，把金永复公司的沼气加工罐和秸秆粉碎机作为抵押物，为他批下600万的贷款。

灯塔农商银行主管信贷的副行长介绍说：“按照正规流程，传统的金融机构并不会批这笔贷款，灯塔农商银行敢贷款，就是因为我们懂农业。我们也相信他的生态循环模式企业有发展前景。”

据统计，2017年，灯塔农商银行通过“两权”抵押共发放贷款10060万元。

农村金融改革撬动现代农业发展

党的十九大报告中指出，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。

灯塔农商银行行长说：“在实现农业现代化的过程中，培育新型农业经营主体是重要环节。这个做好了，农村的一大部分事情都解决了，才能实现产业兴旺。”

灯塔农商银行把培育新型农业经营主体作为工作重点，张台子镇天河村的松峰家庭农场也由此走到了农商行的聚光灯下。

“2013年，因为国家提倡成立新型家庭农场，我们就在原来的作坊上注册成立松峰家庭农场，现在农场业务主要包括有机水稻种植，稻田养蟹，池塘养虾等领域。” 松峰家庭农场的老板娘何峰告诉人民网记者，“今年，灯塔农商银行客户经理找到我们，表示可以为家庭农场提供贷款服务，我们也向农商行贷款50万。”

据何峰介绍，得益于金融产业惠民之举，农场的螃蟹养殖面积在不断扩大，由原来的400亩扩大到700亩，总计养殖螃蟹56万只。

“夕阳薰细草，江色映疏帘。”夕阳的余晖铺撒在池塘里，何峰一边划着小船巡查池塘情况，一边享受自然野趣。

金融搭台以产业发展带动扶贫

灯塔市铧子镇形相村是灯塔农商银行的定点扶贫村，也是省级贫困村，多年来一直以种植玉米为主，农民收入微薄，属于典型的靠天吃饭村。

为了改变当地的经济情况，帮助村民早日实现脱贫，灯塔农商银行自愿充当起农业上下游产业的经纪人。将农事企业辽阳富民菜业有限公司引入该村，利用企业自身的优势带动村民发展高产高效农业，创造和提供就业机会，帮助村民脱贫。

辽阳富民菜业有限公司董事长印有迎介绍说：“为了促成这个项目，灯塔农商银行董事长多次和我去村里实地考察，并且和当地村委会达成共识，通过承包土地和订单农业的方式和当地合作，共承包流转土地500亩，村民也可以和我们一起种植。作物分两茬种植，上茬是在春天，种植甜玉米，下茬在秋天，种上大白菜。初步估计，一人一年能多收入1万多元。”

灯塔农商银行负责人说：“这是我们按照十九大报告乡村振兴战略要求，主动履行社会责任，助力农事企业快速发展，希望最终能实现一二三产业融合发展，让农村金融由推动式发展转变为引领式发展。”

(责编：李楠桦、仝宗莉)