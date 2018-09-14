“平阳工匠”闫亚鹏：矿井下的匠心人生

闫亚鹏正在车间制作采煤工作面所需的工具（受访者供图）
对于85后闫亚鹏来说，时间就像海绵里的水。
闫亚鹏是山西乡宁焦煤集团有限公司煤矿综合队工人，长年工作在矿井下的采掘一线。参加工作16年，利用挤出来的时间，勤奋好学的他从当初的中专生一路走到考博的门口，成为了坚守采掘一线的工程师；善于钻研问题的他发表专业论文5篇，收获3项国家专利，成为了井下安全作业的“护航员”。
干一行，爱一行。2002年，中专毕业追随着父辈脚步踏入煤炭行业后，闫亚鹏就开始了在专业知识上的“打怪升级”。
“中专是井下电钳专业，专科是采煤，本科是采矿工程，研究生是工商管理，博士准备走专业方面的，还是采矿。”闫亚鹏告诉记者，当初带着稚嫩入行，是个劳力型矿工，但要保障工友们作业安全，改善井下作业环境，靠的还得是知识与技术，成为技术型、科研型工人。
煤炭开采情况复杂，作业难、隐患多，专业知识的储备，为闫亚鹏解决平时发现的问题打下了基础。
煤矿的伴生气体瓦斯，聚集浓度过高时极易发生燃烧或爆炸，但专业通风设备动辄几百万，简易的“土办法”又效果不佳，如何才能两全其美？在一次瓦斯燃烧事故后，看到受伤的工友，闫亚鹏决心攻克这个难题。经过2年的试验，解决隅角瓦斯积聚问题的风流引射器诞生了。利用风压，不耗电、不耗人工，成本极小，效果却能达到专业设备的60%以上，应用在集团矿井后，工友们无不交口称赞。《矿用风流引射器》也由此获得国家专利。
为了解决井下巷道淋水对工人皮肤的伤害，闫亚鹏摸索研究出了另一项国家专利《矿用移动式淋水检测装置》。“巷道淋水，有点像房屋漏水的感觉，流下来都是有毒有害的。”闫亚鹏说，自己顺着这个思路找到了有效收纳、有效监测的解决方案。
因为这两项专利的实用性，以及数年如一日、精益求精的学习钻研精神，在今年临汾市首届“平阳工匠”的评选中，闫亚鹏当选了第一名，也是年龄最小的一位。而与这两项专利相类似，他的论文和其他专利研究也多是为了解决矿井下的实际问题，涵盖了节能环保、职业病防治、安全生产及经济效益等方向。
边工作边学习边科研，与此同时还要兼顾家庭，闫亚鹏永远是跟时间赛跑的人。“是知识武装头脑，让我萌生了许多创新想法。”闫亚鹏谦虚的表示，公司和家庭的支持、社会的肯定，也让他进一步坚定了继续学有所长、学有所用的决心，也因此将准备考博的方向定为了采矿专业。
“众人拾柴火焰高。现在集团成立了专家库，各个矿区有科研基础或科研爱好的人都在这个库里。遇到问题或者技术难题时，大家可以协商解决，科研氛围一天比一天浓。”闫亚鹏相信，随着技术的提升，煤炭行业也将拥有更加环保、高效的未来。而总结这些年走过的学习之路，他说，“幸福是奋斗出来的！”
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