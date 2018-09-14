原标题：平安健康（检测）中心荣获健康界“十大社会医健机构”大奖

2018年4月26日，由健康界传媒和海南省卫计委联合主办的“2018健康界峰会”在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心隆重举行。作为医疗健康行业重要盛会，“健康界峰会”切中中国大健康产业蓬勃发展的脉搏，为政府卫生决策者、医院管理者、精英医生以及产业投资人等提供了一个极具价值的交流平台。此次峰会的参会人数高达4000余人，并邀请了近300位国内外医界大咖做主题分享。海南省省长沈晓明、中国科学院院士葛均波、中国工程院院士乔杰、国家卫健委医管中心健康服务处处长张涛，以及来自各省市卫健委领导、杰出医院管理者、健康医疗产业专家出席会议，与从业者共同探讨健康产业的创新与发展。

平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)旗下平安健康(检测)中心，在本次峰会上荣获了“健康界”2017-2018年度影响力评选——十大社会医健机构之“最具引领力独立设置医疗机构”奖，也是唯一个获奖的独立第三方医疗机构。其在促进医疗服务提升、探索医疗模式创新、推动分级诊疗落实等方向做出不懈努力和贡献，得到了卫生事业和健康产业各方人士的充分肯定。

【荣获“健康界”2017-2018年度影响力评选——十大社会医健机构之“最具引领力独立设置医疗机构”】

国家在医疗健康领域的系列改革政策并非一蹴而就，伴随我国社会人口增长、老龄化现象加剧，带来健康服务业市场需求的不断扩容，政府也陆续出台多项政策推进分级诊疗体系和多元化办医格局的建立，鼓励第三方医疗服务能够在现有医疗体系的基础上，充分发挥社会资本的灵活性，在前沿技术、融合业态和个性服务等方向取得突破，并通过连锁经营形成产业化。同时，为了实现全面小康社会，实现第一个百年奋斗目标，政府加大“精准扶贫”力度，坚决打赢脱贫攻坚战。

为了积极响应国家医改政策，中国平安通过“资本+科技”双轮驱动，充分发挥社会资本在创新管理上的优势，在全国打造“医疗生态圈”，通过优化医疗资源配置，建立多元化社会办医格局，实现行业医疗资源共享、提升医疗服务水平。在国家“精准扶贫”的号召下，中国平安在成立30周年之际启动了一项总投入为100亿元的扶贫规划“三村工程”，面向全国贫困地区实施产业扶贫、健康扶贫和教育扶贫，其中健康扶贫也将从基层贫困民众中助力“医疗生态圈”的实现，用实际行动践行企业社会责任。

作为中国平安打造“医疗生态圈”战略中的重要一环，平安健康(检测)中心顺应了国家医疗改革的热潮崛地而起。平安租赁董事长兼CEO方蔚豪表示，凭借深耕多年的行业经验和对设备租赁的深入了解，以及在医疗健康领域拥有得天独厚的优势，平安租赁积极响应国家号召，配合集团战略，建立平安健康(检测)中心，在全国首创集影像诊断中心、医学检验中心、精密体检中心“三位一体”的创新业态，并计划5年投资300亿，在全国建立起1000家检测中心，打造医疗领域的共享经济。谈到平安健康(检测)中心的战略蓝图，方蔚豪充满期望，并表示平安健康(检测)中心不仅定位为第三方医疗服务提供方，也将成为中国健康事业发展的参与者和推动者。

(南昌平安健康(检测)中心旗舰店实景)

此次峰会上，平安健康(检测)中心总经理江颖受邀作了题为《培育健康产业新业态，丰富多元服务大格局》的主题演讲。江颖表示，在国务院和国家卫健委大力支持创新服务业态和多元办医格局的趋势下，社会办医迎来了前所未有的政策红利和市场空间。平安健康(检测)中心以智慧医疗的创新平台为载体，以前沿的科技创新应用为驱动，让高水平的健康医疗服务惠及全国。

平安健康(检测)中心通过模式创新和科技创新创造了多个业内第一，引领出社会办医的一条创新之路。平安健康(检测)中心打造出“天地人多强，投建托布局”的战略模式：天，是指天网，智慧医疗云平台，包括平安好影像等专业平台;地，是指地网，线下布局包括旗舰店、卫星店、加盟店和托管中心等;人，是指人网，汇集权威专家，从医疗方向指导检测中心发展;多，是指多业态，影像、检验、精密体检等业态融合，未来向更多领域扩展;强，是指强科技，在服务中应用人脸识别、人工智能等中国平安的前沿科技。同时，在发展中采取了自建、托管和投资并购等多种模式，多管齐下，加快布局。

第一个三位一体服务业态

平安健康(检测)中心以提供多样化医疗服务为目标，以“影像诊断+医学检验+精密体检”的多业态融合为抓手，以高端设备、前沿技术和权威专家为核心，以24小时开机的运营模式为特色，以智慧医疗的互联网就医平台为载体，以人工智能等前沿科技的创新应用为驱动，打造了一个兼顾质量、效率和可及性的健康检测服务闭环，探索出了一个与传统医疗服务体系所不同的创新模式，满足不断增长的健康新需求。

第一个多模式影像协作网络

为了更好地落实分级诊疗政策，平安健康(检测)中心在自建高端医疗机构的同时，还通过托管和投资等方式，积极与各级各类医疗机构在专业科室的建设上开展深入合作，通过影像卫星中心、检验共建实验室、加盟中心等赋能模式，为合作医院带来更先进的设备、技术和管理体系，让平安健康(检测)中心的优质资源惠及更多。另一方面，平安健康(检测)中心也通过“平安好影像”、“平安好检验”等区域云平台的建设，整合地区内合作医疗机构的专业资源，协同发展，促进整体医疗水平的平衡和提升。

第一个O2O模式的互联网医疗平台

2018年4月11日，上海华山医院远程会诊中心活动中已可以看出：“互联网医疗”就成为健康产业最热门的一个关键词。平安健康(检测)中心前瞻性地洞察这一趋势，在“平安好影像”等专业平台上创新性地融合了“医生圈”和“众包平台”等模块，深度连接医疗服务的供需双方，整合需求，精准匹配，让平台上的每一个需求方都能得到满意的服务，每一个供给方都能最大化实现自己的价值，真正实现“互联网+”对健康产业的促进作用。

第一台数字化移动检测车，助力“精准扶贫”，践行社会责任

平安健康(检测)中心也积极参与集团“三村工程”，助力“精准扶贫”，并于4月24日走进广西百色田东县平略村，开展“百场义诊公益行·大型名医巡诊”活动，并首次投入使用业内第一台集科技数字化、高端影像设备和权威专家于一体的全数字化移动检测车，为当地150余名贫困村民进行了免费健康检测和义诊，让基层地区的民众接受到精准的健康筛查和疾病诊断。

江颖表示,“希望通过这些活动，让更多的老百姓享受到优质的诊疗服务，同时将科技力量投入医疗公益事业的创新探索，帮助贫困地区脱贫攻坚，大力提升地区医疗健康水平，为当地的经济和社会发展助力。”

(三村工程“百场义诊公益行·大型名医巡诊”活动)

创新引领产业，科技赋能公益。平安健康(检测)中心在创新科技、平台模式、社会责任等领域创造了多个第一。方蔚豪也从三个方面总结了检测中心的核心优势，即打通地面门店网和在线服务网“两张网”，将医生、患者、设备连接，将优质医疗资源下沉;带动连接效应，连接北上广深医疗资源、连接平安集团兄弟公司、连接线上临床专家帮助本地患者提升健康服务;引进先进技术，通过智能影像为病患提供精准医疗服务。

未来，平安健康(检测)中心将不断探索医疗健康产业的创新举措，与各级医疗机构形成优势互补、相辅相成的和谐、双赢关系，为“大力发展健康事业，做身体健康的民族”贡献应有的力量。

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(责编：赵爽、仝宗莉)