工行全方位金融服务迎接进口博览会

人民网北京9月14日电 首届中国国际进口博览会（以下简称“进口博览会”）将于今年11月在上海举行。随着中国经济加速对外开放和“一带一路”倡议在海外不断落地开花，工商银行在“一带一路”沿线各国经贸金融往来中持续发挥桥梁作用，推动“一带一路”银行间常态化合作机制向纵深发展。

据介绍，本次进口博览会期间，工商银行将接受中国人民银行委托，承办“一带一路”贸易金融合作与创新论坛，以贸易金融合作与金融科技创新为主题，深入探讨跨境贸易未来发展趋势。届时，工行将与参会企业、金融机构和国际组织一起分享商业银行支持跨境贸易产品服务及风险控制的最佳实践，探讨区块链技术、大数据、人工智能等金融科技变革对跨境贸易模式与金融服务方式的影响，推动政府间、银行间、企业间实现更高水平的跨境金融合作。

值得一提的是，工行已于8月30日正式推出全新打造的集清算、汇兑、申报、风险审查为一体的跨境电商综合金融服务平台，为跨境电商交易、支付、物流等参与方提供全生命周期的丰富产品。结合进博会参展企业跨境贸易需求，工行为支付机构、出口B2C电商企业、出口B2B电商平台、外贸综合服务企业和海外电商企业等五大类跨境电商客户定制了专属服务方案，提供交易、风险控制、监管报送、统计分析等一揽子综合金融服务。

据悉，本届进口博览会将吸引数万户境外参展商和境内采购商前来参会。工商银行借助其在全球46个国家和地区的网络布局，主动对接境外参展企业需求，围绕参展客户所属行业分布和出口产品类别制定专属服务方案，积极引导客户报名参展并提供配套支持，为进博会全球招展的顺利推进提供便利。

(责编：朱江、仝宗莉)