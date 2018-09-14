工行全方位金融服务迎接进口博览会

人民网北京9月14日电 首届中国国际进口博览会（以下简称“进口博览会”）将于今年11月在上海举行。随着中国经济加速对外开放和“一带一路”倡议在海外不断落地开花，工商银行在“一带一路”沿线各国经贸金融往来中持续发挥桥梁作用，推动“一带一路”银行间常态化合作机制向纵深发展。
据介绍，本次进口博览会期间，工商银行将接受中国人民银行委托，承办“一带一路”贸易金融合作与创新论坛，以贸易金融合作与金融科技创新为主题，深入探讨跨境贸易未来发展趋势。届时，工行将与参会企业、金融机构和国际组织一起分享商业银行支持跨境贸易产品服务及风险控制的最佳实践，探讨区块链技术、大数据、人工智能等金融科技变革对跨境贸易模式与金融服务方式的影响，推动政府间、银行间、企业间实现更高水平的跨境金融合作。
值得一提的是，工行已于8月30日正式推出全新打造的集清算、汇兑、申报、风险审查为一体的跨境电商综合金融服务平台，为跨境电商交易、支付、物流等参与方提供全生命周期的丰富产品。结合进博会参展企业跨境贸易需求，工行为支付机构、出口B2C电商企业、出口B2B电商平台、外贸综合服务企业和海外电商企业等五大类跨境电商客户定制了专属服务方案，提供交易、风险控制、监管报送、统计分析等一揽子综合金融服务。
据悉，本届进口博览会将吸引数万户境外参展商和境内采购商前来参会。工商银行借助其在全球46个国家和地区的网络布局，主动对接境外参展企业需求，围绕参展客户所属行业分布和出口产品类别制定专属服务方案，积极引导客户报名参展并提供配套支持，为进博会全球招展的顺利推进提供便利。
国常会确定五大减税领域企业税负再减450亿 减税降费来了！国常会确定五大减税领域，债市对外开放更进一步，企业税负再减450亿 减税降费是今年财政政策的主线。 在刚刚召开的国务院常务会议上，国务院总理听取今年减税降费政策措施落实情况汇报，决定再推新举措支持实…【详细】
百城住宅均价涨幅 连续12个月同比收窄 在各类调控政策作用下，全国百城住宅均价同比涨幅持续收窄。8月30日，易居房地产研究院发布的数据显示，7月受监测的100个城市新建商品住宅成交均价为12809元/平方米，环比增长1.2%，同比增长8.6%。 数据显示，当前房价继续…【详细】
商务部：有信心维持中国外贸稳中向好势头 商务部：有信心维持中国外贸稳中向好势头 新华社北京８月３０日电（张弛 于佳欣）商务部新闻发言人高峰３０日表示，针对美国对中国输美产品加征关税带来的影响，商务部将通过继续提升贸易便利化水平，积极扩大进口等措施应对，有信心维持外贸稳…【详细】
嘀嗒司机被曝直播女乘客 “变味”顺风车恐遭“团灭” 作为共享经济的代表，顺风车正处于前所未有的危机时刻。继滴滴、高德地图下线顺风车业务后，顺风车“独苗”嘀嗒也因为车主未经允许直播乘客而引发众怒，从而被推上了舆论的风口浪尖。 据媒体报道，有嘀嗒顺风车主在乘客完全不知情下，将其言行在…【详细】