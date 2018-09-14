国家统计局：前8月全国固定资产投资同比增5.3% 增速降幅收窄

人民网北京9月14日电（记者孙博洋） 14日，国家统计局发布了2018年1-8月份全国固定资产投资情况。统计局发布数据显示，2018年1-8月份，全国固定资产投资415158亿元，同比增长5.3%。

统计局发布数据显示，2018年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，降幅比1-7月份的0.5个百分点收窄。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.44%。其中，民间固定资产投资259954亿元，同比增长8.7%。

分产业看，统计局发布数据显示，第一产业投资14505亿元，同比增长14.2%，增速比1-7月份提高0.5个百分点；第二产业投资154602亿元，增长4.3%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资246051亿元，增长5.5%，增速回落0.5个百分点。

统计局发布数据显示，，第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-7月份提高0.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长5.9%，增速比1-7月份提高2.2个百分点；制造业投资增长7.5%，增速提高0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降11.4%，降幅收窄0.2个百分点。

统计局发布数据还显示，第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1-7月份回落1.5个百分点。其中，水利管理业投资下降3.6%，降幅扩大2.9个百分点；公共设施管理业投资增长3.0%，增速回落1.3个百分点；道路运输业投资增长9.3%，增速回落1.2个百分点；铁路运输业投资下降10.6%，降幅扩大1.9个百分点。

分地区看，统计局发布数据显示，东部地区投资同比增长5.7%，增速比1-7月份回落0.1个百分点；中部地区投资增长9.2%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资增长2.2%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资增长1.7%，增速回落1.6个百分点。

统计局发布数据显示，分登记注册类型看，内资企业投资同比增长5.8%，增速比1-7月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降6.8%，降幅扩大0.4个百分点；外商投资增长3.6%，增速比1-7月份提高0.5个百分点。

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