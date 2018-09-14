国家统计局：前8月房地产投资同比增10.1% 房企拿地同比增15.6%

人民网北京9月14日电（记者孙博洋） 14日，国家统计局发布了2018年1-8月份全国房地产开发投资和销售情况。统计局发布数据显示，1-8月份，全国房地产开发投资76519亿元，同比增长10.1%；房地产开发企业土地购置面积16451万平方米，同比增长15.6%。
（来源：国家统计局）
统计局发布数据显示， 2018年1-8月份，全国房地产开发投资76519亿元，同比增长10.1%，增速比1-7月份回落0.1个百分点。其中，住宅投资54114亿元，增长14.1%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.7%。
分区域来看，统计局发布数据显示，1-8月份，东部地区房地产开发投资41237亿元，同比增长11.2%，增速比1-7月份回落0.3个百分点；中部地区投资16213亿元，增长9.7%，增速回落0.7个百分点；西部地区投资15955亿元，增长6.6%，增速提高0.8个百分点；东北地区投资3114亿元，增长17.3%，增速回落0.4个百分点。
在开工面积方面，统计局发布数据显示，1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积747658万平方米，同比增长3.6%，增速比1-7月份提高0.6个百分点。其中，住宅施工面积515961万平方米，增长4.6%。房屋新开工面积133293万平方米，增长15.9%，增速提高1.5个百分点。其中，住宅新开工面积98307万平方米，增长19.7%。房屋竣工面积46230万平方米，下降11.6%，降幅扩大1.1个百分点。其中，住宅竣工面积32460万平方米，下降13.2%。
（来源：国家统计局）
在土地购置方面，统计局发布数据显示，1-8月份，房地产开发企业土地购置面积16451万平方米，同比增长15.6%，增速比1-7月份提高4.3个百分点；土地成交价款8177亿元，增长23.7%，增速提高1.8个百分点。
在商品房销售方面，统计局发布数据显示，1-8月份，商品房销售面积102474万平方米，同比增长4.0%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。其中，住宅销售面积增长4.1%，办公楼销售面积下降6.3%，商业营业用房销售面积增长1.8%。商品房销售额89396亿元，增长14.5%，增速提高0.1个百分点。其中，住宅销售额增长16.4%，办公楼销售额下降3.3%，商业营业用房销售额增长5.6%。
分区域来看，1-8月份，东部地区商品房销售面积41799万平方米，同比下降3.6%，降幅比1-7月份收窄0.2个百分点；销售额48090亿元，增长6.5%，增速提高0.7个百分点。中部地区商品房销售面积28646万平方米，增长12.1%，增速回落0.6个百分点；销售额19263亿元，增长25.8%，增速回落0.7个百分点。西部地区商品房销售面积27240万平方米，增长10.4%，增速回落0.1个百分点；销售额18536亿元，增长28.2%，增速回落0.1个百分点。东北地区商品房销售面积4788万平方米，下降3.2%，上月为同比持平；销售额3507亿元，增长10.4%，增速回落5.4个百分点。
在存量房方面，统计局发布数据显示，8月末，商品房待售面积53873万平方米，比7月末减少555万平方米。其中，住宅待售面积减少423万平方米，办公楼待售面积增加12万平方米，商业营业用房待售面积减少110万平方米。
从房地产开发企业到位资金情况来看，1-8月份，房地产开发企业到位资金106682亿元，同比增长6.9%，增速比1-7月份提高0.5个百分点。其中，国内贷款15783亿元，下降6.6%；利用外资35亿元，下降68.3%；自筹资金34959亿元，增长11.2%；定金及预收款35447亿元，增长15.1%；个人按揭贷款15605亿元，下降1.0%。
统计局发布数据还显示，8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.98，比7月份提高0.10点。
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