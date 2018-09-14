国家统计局：前8月社会消费品零售总额同比增9.3% 网上零售同比增28.2%

人民网北京9月14日电（记者孙博洋） 14日，国家统计局发布了2018年8月份社会消费品零售情况。统计局发布数据显示，1-8月份累计，社会消费品零售总额242294亿元，同比增长9.3%；全国网上零售额55195亿元，同比增长28.2%。
统计局发布数据显示，2018年8月份，社会消费品零售总额31542亿元，同比名义增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额11832亿元，增长6.0%。
数据还显示，2018年1-8月份，社会消费品零售总额242294亿元，同比增长9.3%。其中，限额以上单位消费品零售额92368亿元，增长7.1%。
分城乡来看，统计局发布数据显示，8月份，城镇消费品零售额27169亿元，同比增长8.8%；乡村消费品零售额4373亿元，增长10.2%。1-8月份，城镇消费品零售额207649亿元，同比增长9.1%；乡村消费品零售额34645亿元，增长10.4%。
从消费类型来看，统计局发布数据显示，8月份，餐饮收入3516亿元，同比增长9.7%；商品零售28026亿元，增长8.9%。1-8月份，餐饮收入26316亿元，同比增长9.8%；商品零售215977亿元，增长9.2%。
统计局发布数据还显示，在商品零售中，8月份，限额以上单位商品零售11041亿元，同比增长5.9%。1-8月份，限额以上单位商品零售86460亿元，同比增长7.1%。
在网上零售方面，统计局发布数据显示，2018年1-8月份，全国网上零售额55195亿元，同比增长28.2%。其中，实物商品网上零售额41993亿元，增长28.6%，占社会消费品零售总额的比重为17.3%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长42.7%、23.4%和29.0%。
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