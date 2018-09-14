中国汽车融资租赁发展报告正式发布 平安租赁位居行业第一梯队

4月19日，零壹财经在北京召开了以“新零售·新金融”为主题的春季峰会，重磅发布了以平安租赁汽车金融业务模式为行业典型例证的《2017中国汽车融资租赁发展报告》（以下简称“行业白皮书”），并就平安租赁的汽车金融业务模式、创新举措等进行首次披露和深度剖析。此次行业白皮书的发布对汽融租赁行业提供极具价值的方法论及经验分享，期望助力汽车金融行业形成共振，提升行业全链路运维效益，从而有效驱动汽车金融市场的加速升级。

此次峰会汇聚了北京互联网金融行业协会秘书长郭大刚、中国社会科学院支付清算研究中心副主任程炼等行业专家，以及来自零售与金融领域的300名精英。平安租赁汽车金融事业部总经理严立飞受邀出席，与湖南三湘银行、国美消费金融等行业领袖共襄圆桌论坛，展开风云对话，共同探讨行业变革与机遇。严立飞详细介绍了平安租赁汽车金融业务模式，并表示今后平安租赁将继续深化布局，不断构建创新的业务模式，绘制拥有全新链路的汽车金融新蓝图。

从0起步，布局汽车金融新业态

平安租赁成立于2013年1月19日，注册资本达122亿元，依托于平安集团的资金实力、品牌影响力及金融全牌照的协同效力，平安租赁在成立至今的5年时间内迅速成长壮大。截至2017年底，平安租赁资产规模突破1770亿元，员工数量超过1900人，2017年营业收入突破98亿元。

汽车服务生态圈是平安集团“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈战略的重要一环，平安租赁围绕集团生态圈战略，于2015年开始布局汽车融资租赁业务。合理规划业务布局，快速组建精英团队，借力平安集团旗下汽车之家、综合金融等强优势渠道，吸收汽车金融先行者的成功经验，广泛应用各类金融科技，在汽车融资租赁市场快速崛起，不但短时间内实现汽车租赁业务规模的快速增长，还在经营性租赁等创新业务方面形成了独特优势，产生了一些值得学习借鉴的经验。

双线合璧，打造一站式消费体验

平安租赁的汽车融资租赁业务主要通过汽车金融事业部开展，汽融事业部的业务条线主要包括：乘用车业务与商用车业务。在乘用车业务上，规划了汽车对公、汽车零售、汽车经营性租赁3个业务方向；商用车业务同样也包括商用车零售和对公业务方向。汽车金融事业部着眼于个人及企业客户在乘用车、商用车两方面的终端消费和使用需求，推出差异化的产品和服务，致力于为客户提供一站式的消费体验。

2015年，平安租赁乘用车金融业务，对公业务、零售业务及经营性租赁业务陆续从0起步，2016年初步成型，2017年进入快速增长期。2017年12月，汽车金融业务月放款量接近2万台，在融资租赁公司中已位居第一梯队，成为行业中的一匹黑马。平安租赁在乘用车市场通过差异化战略部署，同步布局对公、零售以及经租三类业务，形成了相互支持的业务形态，在产业生态中具备独特的影响力，在行业内形成了差异化资源优势。

构建“大数据”+“高科技”智能风控体系

目前汽车融资租赁的消费者集中于二三线及以下城市，征信覆盖有限，平安租赁以平安集团内部的经验、科技以及数据资源为重要依托，充分整合集团的大数据资源，与前海征信合作并首批直连央行个人征信系统，持续完善征信体系；凭借领先科技，开发出反欺诈模型，实现自动预审批，搭建了智能风控体系；除此之外，在贷后逾期方面也构建了具有行业突破性的防范机制。目前，平安租赁已逐渐形成以“大数据”+“高科技”结合的智能风控体系，为汽车金融业务的快速增长保驾护航。

据了解，平安租赁将很快利用平安科技的人脸识别技术及设备指纹技术，进一步优化反欺诈系统，增强对于欺诈者的识别能力。同时，针对面审环节，平安租赁也将利用人工智能，通过机器对于面审场景的不断学习，丰富话题和技巧库，提升面审的效率和准确度。大数据与高科技结合的风控体系，使低成本、高效率的风险防范工作得以实现，有力保障平安租赁汽车金融业务的健康发展。

搭建汽车金融开放赋能平台

目前，平安租赁已经规划了汽车租赁2.0战略，将以“资金+风控+系统”为切入口，搭建汽车金融开放赋能平台。通过金融赋能、资源赋能、渠道+服务+产品赋能三大举措，为中小融资租赁公司提供强大的平台、系统、资源、资金等支持，解决中小租赁公司起步阶段的各种痛点。

平安租赁始终秉承“专业为本、创新为魂、科技领先”的宗旨，希望能发挥自身优势，紧紧围绕汽车生态圈建设，依托集团综合金融的领先优势，在平安租赁2.0创新战略的指引下，不断构建创新的业务模式，实现汽车金融业务的飞跃增长。

随着汽车金融业务的持续创新发展，平安租赁将继续坚持“资本+科技”双轮驱动，逐步形成标准化产品、模型化风控、科技化运营以及制式化流程，持续提升运营效率和客户体验，依托平安集团强大的资金实力，充分运用科技手段，提供定制化产品以及贴身的智能服务，深化“金融+运营服务”的经营理念，打造差异化优势，深化与合作伙伴的合作内涵，为广大消费者提供专业化、全方位、一站式的金融服务，致力于成为汽车融资租赁行业的领导者。

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(责编：赵爽、仝宗莉)