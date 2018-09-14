平安租赁获"2018年中国企业组织能力调研最佳实践奖"

7月18日，2018年第三届中国企业组织能力调研报告解读大会在京举办。平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）凭借组织能力健康指数位于2017年全国调研实体行业90分位以上，荣获“2018年中国企业组织能力调研实体经济最佳实践奖”，公司人力资源部总经理梁华出席并代表领奖。

“中国企业组织能力调研”由肯耐珂萨、腾讯咨询、Yolo杨三角学习联盟共同发起，旨在帮助中国企业深刻剖析组织能力，制定针对性行动计划，助推企业变革落地。举办三届以来，已有中国平安(行情601318,诊股)、京东、腾讯、华润集团、国药等各行业近1600家企业参加。

此次获奖，不仅意味着平安租赁具备可持续发展的业绩以及客户喜爱的产品和服务，也说明公司商业战略和组织能力高度匹配，更体现了员工对公司的管理措施高度肯定，对未来充满信心。

平安租赁是中国平安下属专业从事融资租赁业务的全资子公司和集团资产管理板块内的重要成员，成立于2013年1月，注册资本132.4亿人民币，总部设于上海，业务网络遍及全国。截至2017年12月，资产规模已突破1770亿，团队规模突破2000人。作为行业创新引领者，其积极推进个人消费租赁、经营性租赁、租赁+互联网、产业运营四大方向的发展，致力于在多个专业领域，成为具备个人、互联网、物件、运营为特色的轻资本租赁公司。经过近两年探索实践，公司已延展出多个创新业务条线，并逐步深化成熟。

围绕战略需求，平安租赁全面推进“战略-经营-绩效”的闭环管理，以战略落地为目标，通过战略质询、经营边界管理、战略检视会和质询会等一系列举措，建立战略闭环机制。绩效管理也紧密衔接战略，通过年度计划（KPI+KSF）设定及分解和月度追踪、年中和年底的评估和检视，建立公司战略滚动规划，形成战略经营闭环。

（平安租赁董事长兼CEO 方蔚豪）

同时，公司也积极通过企业文化、绩效评估系统和员工培养体系等，全方位打造核心竞争力。对于团队的要求，平安租赁董事长兼CEO方蔚豪曾表示：一个组织要不断前行，需要有适应这个阶段的最佳状态的团队。公司发展和个人发展是两条不同的曲线，在公司保持高速发展的情况下，个人曲线要始终保持领先或者跟上。

梁华在现场介绍了公司独特的文化价值观内涵，并分享了内部经验分享平台、员工学习积分激励体系、运营支持体系等持续建设学习型组织，通过优化体内自循环，打造全面覆盖、灵动响应、关注结果的人才培养体系。

完善的组织能力是一个企业的优势价值所在。未来，平安租赁将在平安集团的领导下，推进战略和文化双驱动，用心融万物，通过极致、情怀、包容、创新、专业，为所有利益相关者，创造一个有包容心、创新性和专业性的前景，打造更加高效执行的组织能力。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、仝宗莉)