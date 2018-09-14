金色阳光点亮教育希望 健康义诊传递生命智慧 

“商之达者、兼济天下。”中国平安不忘初心，坚持公益24年。响应国家精准扶贫号召，加强扶贫力度，中国平安在成立30周年之际，正式启动了总投入100亿元的“三村建设工程”扶贫规划，针对“村官、村医、村教”三个方向，面向全国贫困地区实施产业扶贫、健康扶贫和教育扶贫，用实际行动践行企业社会责任。作为平安集团的全资子公司，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）积极响应并投身公益，开展了“金色阳光之路”公益计划。

扶贫先扶智，此项公益计划是平安租赁积极响应国家“精准扶贫”倡议，践行集团的公益号召，并整合能源冶金与教育文化业务条线资源和业务模式的专业性，在业内首创的“租赁+公益”的模式。此项公益计划于2017年正式启动，融合“共商、共享、共建”的丝绸之路思想，以“光伏板”为物件切入，综合考量太阳光照小时数、年辐射量等方面天然条件的综合优势，通过向国家脱贫攻坚的贫困县捐建光伏屋顶，安装分布式光伏电站，变 “输血”为 “造血”，用绿色分布式能源助力地方教育的可持续发展，同时倡导绿色发展理念，形成一条充满希望的“金色阳光之路”。

活动去年曾先后走进广西百色隆林县德峨镇新街村完小、陕西榆林米脂县杨家沟学校、新疆喀什麦盖提县库木库萨尔乡哈迪力克村小学，共计三站，行程上万公里，总计为近千名孩子，带去超过30千瓦光伏电站的绿色能源。

5月22日，“金色阳光之路”2018年首站活动来到广西壮族自治区百色市田东县作登瑶族乡平略村岜皓小学，为这所大山里的小学捐赠了10千瓦的光伏电站，预计有效年均发电量超过10000千瓦时，除可供给学校正常教学用电外,在并网条件下连续20年每年可实现并近万元的收益,用于改善学生的学习生活质量。

平安租赁董事长特别助理杨吉在致辞中表示，公益是一种信念，支持国家扶贫大计义不容辞。“金色阳光之路”这个名字有三层含义：其一，这个公益事业是光明的，有益的，充满阳光的；其二，是因为光伏事业天然要在阳光充足的区域开展，和公司业务相吻合；其三，是因为我们所面向的孩子们，是早上七八点钟的太阳，是真正的金色阳光。平安租赁希望通过“金色阳光之路”公益计划，多方位助力集团三村工程的落地，综合“分布式能源”和“智体扶贫”的解决方式，尽己所能，帮助孩子们实现“读书梦”，为乡村的发展注入动力。

平安租赁此次还为孩子们捐赠了260套学习文具和各类体育用品，希望他们可以有健康的体魄和快乐的少年。公司内部员工也为孩子们捐赠了200套各类图书，希望通过书籍把山区以外的知识、理念带给这里的孩子们，在他们幼小的心灵上播撒求知与善念，当他们走出学校和家乡的时候，能够更好的融入高速发展的社会！

平安租赁旗下的平安健康（检测）中心也积极参与平安集团“三村建设工程”的村医项目，于同一日来到平略村开展义诊活动。“移动健康检测车”配备便携式超声系统、心电图机、肺功能分析仪等完善的硬件医疗设备，搭载全国知名的全科和放射科专家以及专业的医疗团队和运营人员，继4月24日首次为平略村150余位村民提供检测、义诊、健康咨询服务后，再次为村民开展全面检查及报告解读。

当日，平安集团资深副董事长孙建一一行走访了广西壮族自治区田东县作登瑶族乡坡教村、平略村这两个“三村工程”的样板村，察看三村在广西的落地情况。在平略村，孙建一一行参观了村医项目，杨吉现场对“移动健康检测车+名义巡诊”进行了详细介绍。

此前，中国平安于5月8日在北京长城居庸关正式启动了“平安三村工程公益跑”，参与者以捐赠公益里程声援健康扶贫，助力平安为中国贫困山区村民提供“人生第一次体检”，当天1000名公益跑者完成了100份贫困山区健康体检公益任务。平安健康（检测）中心承接了此次公益跑义诊任务，当天为岜皓小学的教职工和学生们提供健康义诊服务。

未来，在国家精准扶贫的号召以及中国平安“三村建设工程”的号召下，平安租赁将继续秉持正心正念，用实际行动点亮贫困山村优质教育的“金色阳光之路”，用“移动健康检测车”打开通往医疗健康与生命智慧的道路，助力全国地区教育扶贫和健康扶贫。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、仝宗莉)