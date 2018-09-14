新华社北京9月13日电 题：让市场主体迸发出新的活力——下半年政策频出释放利好新信号

新华社记者赵文君、郁琼源、吴雨

今年以来，面对错综复杂的国内外环境，我国经济运行总体平稳的同时，也面临一些新问题新挑战。

为更好稳定市场预期，提振实体经济信心，下半年以来，党中央、国务院科学谋划，精准施策，推出一系列减负举措，旨在进一步为全社会减负，确保经济在合理区间稳健前行。

减，助力实体经济轻装前行

日前，位于陕西渭南市的陕西比迪欧化工有限公司收到了来自政府1.27亿元的退税，这让企业从现金流严重不足的重压中缓了过来。不仅如此，通过税务人员上门服务和简并审核流程，仅用36个小时所有留抵税款就全部到账。

为更好给企业减负，财政部和国家税务总局日前发文，将从9月15日开始对机电、文化等产品提高增值税出口退税率，意味着更多出口企业从中受益。

越是面对风险挑战，越要通过减负激发市场活力。7月以来，减税降费成为国务院常务会议的一个“关键词”：

对因去产能和调结构等政策性停产停业企业给予房产税和城镇土地使用税减免、对社保基金和基本养老保险基金有关投资业务给予税收减免；

将企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大至所有企业；对已确定的先进制造业、现代服务业等增值税留抵退税返还的1130亿元在9月底前要基本完成；

针对企业担心社保费征收政策有变增加负担，明确在社保征收机构改革到位前，各地要一律保持现有征收政策不变，同时抓紧研究适当降低社保费率，确保总体上不增加企业负担……

一系列新举措新部署，释放出为实体经济减负、稳定市场预期的决心。

不仅如此，新修订的个税法虽然从明年1月1日才正式实施，但百姓最关心的个税起征点提至每月5000元等部分减税政策则将从10月1日起先行实施，确保让减税红利更早释放。财政部预测，此次修法大致一年减税3200亿元，城镇纳税人占比会从现在的44%降至15%。

国家税务总局最新数据显示：今年5月1日起实施的增值税改革，将原适用17%税率的制造业等、11%税率的建筑业、交通运输业等行业税率，分别下调1个百分点，减税政策效果自6月份申报期开始显现，6至8月累计减税959亿元。

此外，从7月份起，对18个先进制造业和现代服务业行业以及电网企业开展增值税留抵税额退税工作，7至8月共办理留抵退税786亿元。两项合计减税1745亿元。1至8月，全国税务部门共办理出口退税10052亿元，同比增长9.5%。其中，8月份办理出口退税1198亿元，同比增长15.8%，有力支持了外贸出口。

在此基础上，为确保减负举措更好落地，近日国家税务总局精准推出扩大税收营商环境试点范围、加快推进电子税务局建设等10项优化税收营商环境硬举措，进一步打造稳定公平透明的税收营商环境。

增，让资金不断流入小微企业

“今年生产的高端轴承没有顺利打入海外市场，并非产品不如人，而是因为企业资金周转困难，生产速度太慢错过了市场机遇。”大连大友高技术陶瓷有限公司董事长李东炬的话，道出了当下不少科技型小微企业的困惑。

下半年以来，面对民营企业和小微企业在贷款融资、信用债发行、股权质押等方面的困难和挑战，国家密集出台了一系列支持中小企业和实体经济发展的货币政策和金融政策——

从6月20日的国务院常务会议部署了进一步缓解小微企业融资难融资贵的措施，到央行年内第三次定向降准释放2000亿元资金支持银行发放小微企业贷款；从人民银行等五部门联合发文提出23条小微企业融资的支持措施，到7月23日的国务院常务会议要求财政金融政策协同发力促进实体经济发展，再到8月22日的国务院常务会议部署进一步推进缓解小微企业融资难融资贵政策落地见效……

其中，为鼓励增加小微企业贷款，从今年9月1日至2020年底，国务院明确将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度上限，由此前已确定的500万元进一步提高到1000万元。

“通过税收政策降低小微企业融资成本，充分发挥税收调节经济作用，是政策创新之举。将授信优惠规模从100万调整到500万，再到1000万，使得中小企业的议价能力增强，同时给贷款机构以信号作用。”厦门大学管理学院教授李成说。

央行12日最新数据显示，在一系列政策推动下，8月人民币贷款增加1.28万亿元，同比多增1834亿元，银行资金正发力为实体经济输血。不仅如此，今年以来，我国民间投资增速持续保持在８％以上，高于整体投资增速。

“持续的政策支持是民间投资持续向好的主要原因。”国家发改委政研室主任、新闻发言人严鹏程表示，针对目前民间投资领域依然存在的缺乏安全感、成本高、不愿投、不敢投、不知往哪里投等焦点问题，发改委未来将出台一系列新政措施，对症下药，解决问题。

放，为企业营造更优发展环境

提振企业发展信心，离不开良好的营商环境，更要清除各种制度壁垒。

从今年11月10日起，在全国对第一批上百项涉企行政审批事项推进“照后减证”；再取消14类工业产品生产许可证、对保留的生产许可证简化审批程序……9月12日召开的国务院常务会议，部署一系列“放管服”改革新举措，更大力度解决“准入不准营”问题，为市场主体进一步减负。

当前，行业准入、不同所有制准入、产品准入门槛依然较高。进入下半年，一系列“放管服”政策持续发力，旨在进一步消除市场准入的制度性约束，提高投资创业的便利化水平。

如7月18日的国务院常务会议提出，再取消养老机构设立许可、外商投资道路运输业立项审批等17项行政许可等事项；抓紧出台新版市场准入负面清单，落实各类所有制企业一视同仁的承诺，废止妨碍市场公平竞争的规定，严厉查处侵权假冒、违规收费等行为。

保持政策效果需趁热打铁。近期国务院大督查频频出招，倒逼各项“放管服”举措尽快落地见效。

就在本周，广东省政府公布了《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）》，推出了税收、用地、社保、融资、用电、运输等10个方面共61项针对性措施降低制造业企业成本，形成了广东促进实体经济发展的“新十条”。

面对一个个影响企业群众办事的难点和痛点，唯有更大力度简政放权，才能打破那些束缚民间投资的有形或无形制度壁垒，更大激发市场活力，增强发展动力。

国家市场监管总局统计显示，二季度大众创业意愿持续高涨，企业投资信心明显提振。4至6月，各月新设企业均超过60万户、创历史新高，新设个体工商户658.4万户、增长13.4%。

(责编：袁勃)