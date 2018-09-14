华润集团获第十届“中华慈善奖”

2018年9月13日，在由民政部举办的第十届“中华慈善奖”表彰大会上，华润集团荣获第十届“中华慈善奖”捐赠企业殊荣。
“中华慈善奖”是中国公益慈善领域中的最高政府奖，于2005年设立，旨在表彰我国慈善活动中事迹突出、影响广泛的个人、单位、慈善项目、慈善信托等，由民政部负责实施。“中华慈善奖”每两年评选表彰一次。奖项设置慈善楷模、慈善项目（慈善信托）、捐赠企业、捐赠个人等类别。
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嘀嗒司机被曝直播女乘客 “变味”顺风车恐遭“团灭” 作为共享经济的代表，顺风车正处于前所未有的危机时刻。继滴滴、高德地图下线顺风车业务后，顺风车“独苗”嘀嗒也因为车主未经允许直播乘客而引发众怒，从而被推上了舆论的风口浪尖。 据媒体报道，有嘀嗒顺风车主在乘客完全不知情下，将其言行在…【详细】