华润集团获第十届“中华慈善奖”

2018年9月13日，在由民政部举办的第十届“中华慈善奖”表彰大会上，华润集团荣获第十届“中华慈善奖”捐赠企业殊荣。

“中华慈善奖”是中国公益慈善领域中的最高政府奖，于2005年设立，旨在表彰我国慈善活动中事迹突出、影响广泛的个人、单位、慈善项目、慈善信托等，由民政部负责实施。“中华慈善奖”每两年评选表彰一次。奖项设置慈善楷模、慈善项目（慈善信托）、捐赠企业、捐赠个人等类别。

(责编：袁勃)