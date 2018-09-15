国民经济保持稳中向好发展态势

本报北京9月14日电 （记者陆娅楠）14日，国家统计局公布8月经济数据显示，生产需求平稳，就业物价稳定，转型升级持续，质量效益改善，国民经济继续保持总体平稳、稳中向好发展态势。

工业生产略有回升，服务业持续增长。8月，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，增速比上月加快0.1个百分点；服务业生产指数同比增长7.5%，增速比上月回落0.1个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长38.8%和9.8%。

投资结构持续优化，工业继续迈向中高端。1—8月份，高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长12.9%和9.2%，增速分别比全部投资快7.6和3.9个百分点；高技术制造业、装备制造业和战略性新兴产业增加值同比分别增长11.9%、8.8%和8.8%，分别快于规模以上工业5.4、2.3和2.3个百分点。

市场销售有所加快，升级类消费保持较快增长。8月份，社会消费品零售总额31542亿元，同比增长9.0%，增速比上月加快0.2个百分点；升级类商品销售增长较快。1—8月份，全国网上零售额55195亿元，同比增长28.2%。其中非实物商品网上零售额13202亿元，增长27.2%。

调查失业率下降，就业形势总体稳定。8月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.1个百分点。（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2018年09月15日 01 版）

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