能人选出来 日子好起来(砥砺奋进六十载·塞上宁夏谱新篇)

晨光熹微，山色静谧，六盘山东麓的冷凉蔬菜基地里，却是一番热火朝天的景象。工人们正进行一天工作的第一道工序：将蔬菜装车。这批蔬菜将纵越两千余公里，全程0—2摄氏度冷链运输，40小时后，出现在广州的果菜市场里。

走进宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇姚磨村，只见平整宽敞的乡间道路旁是一排排自动化日光温室，其中各式蔬菜长势喜人。这个地处宁夏南部山区的贫困村，如今已摆脱贫困。

说起姚磨村红火的蔬菜生意，村民指名点赞村党支部书记、致富带头人姚选。

“那会儿村里种的都是玉米、马铃薯等传统作物，大部分时候靠天吃饭。”回想十几年前，村委会主任程广锦记忆犹新。

村里的能人姚选回村后，利用当地光照充足、气候适宜、昼夜温差大的优势，带着村民搞起了冷凉蔬菜产业。如今，姚磨村冷凉蔬菜种植面积已从2010年的1000亩，发展到1.2万亩。2017年，村民人均可支配收入达1.35万元，其中85%来自冷凉蔬菜产业，高出原州区农民人均可支配收入4500多元。

2015年，固原市开始实施“两个带头人”工程，选优配强村党组织带头人、培育壮大农村致富带头人，力争每个贫困村都有党员致富带头人，抓党建、强产业、促脱贫。

“苦瘠甲天下”的西海固在“两个带头人”工程实施下焕发勃勃生机。“姚选懂经营管理，又是蔬菜种植的技术能手，可以给我们分享市场、技术等很多资源，大家一起干，劲头特别足。”如今已有800亩种植基地的姚磨村蔬菜种植户薛军，对“党支部+致富带头人+合作社+农户+市场”的发展方式，直竖大拇指。在姚磨村的辐射影响下，周边乡镇也发展起了冷凉蔬菜产业，1316户、4173人因此增收致富。

农村致富带头人从哪儿选？本乡本村现有能人中培育扶持一批、外出创业成功人员中召回一批、依托特色产业引进一批。

309国道穿越山岭，将散落的山村串联，固原市西吉县吉强镇龙王坝村坐落此间，绿意盎然，鸟鸣花香，一派世外桃源景象。通过发展乡村旅游，这个黄土高原上的小村庄告别了缺水缺电的苦日子，成功蜕变。

作为龙王坝村的一名80后，焦建鹏大学毕业10多年后，在外创业成功，成为村里唯一的“小老板”。村党组织主动对接焦建鹏回乡创业，在他的带动下，龙王坝村逐步发展成集观光、餐饮和农家体验为一体的生态旅游村，乡亲们的日子蒸蒸日上。

能人选出来，还得护好航。实施“两个带头人”工程以来，固原市累计发放涉农金融贷款112.96亿元，建立了5亿元“两个带头人”产业担保基金，按照1∶10比例放大贷款。注重培养“两个带头人”的政治荣誉感，截至目前，有3名优秀村党支部书记当选为副乡（镇）长，并继续留在村党支部书记岗位上发挥作用，已当选为彭堡镇副镇长的姚选便是其中之一。此外，全市从“两个带头人”中，共推选各级“两代表一委员”1431人。

目前，固原市已培育致富带头人6073名，共有806个村配备了“两个带头人”，带动19.2万人脱贫。

《 人民日报 》（ 2018年09月15日 03 版）

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