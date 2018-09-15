原标题：全国碳排放权交易市场启动 首批纳入1700余家发电企业

全国碳排放权交易市场启动，首批纳入1700余家发电企业

少排可以卖配额 多排就要掏钱买(绿色焦点)

去年12月，《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》印发，明确以发电行业为突破口启动全国碳排放交易体系。

首批纳入全国碳市场的1700余家发电企业，年排放总量超过30亿吨二氧化碳当量，约占全国碳排放量的1/3。

碳市场对控制温室气体排放、降低全社会减排成本的作用正在发挥。

最近，生态环境部召开发电行业参与全国碳排放权交易市场动员部署会，推进全国碳排放权交易市场建设。去年12月，《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》印发，明确以发电行业为突破口，启动全国碳排放交易体系。

目前全国碳市场建设进展如何？面临哪些难题？下一步如何推进？记者近日进行了采访。

发挥市场在资源配置中的决定性作用，以成本效益最优的方式实现碳减排

碳排放权交易，是指在一定区域内，确定一定时限内的温室气体二氧化碳排放总量，以配额或排污许可证的形式分配给个体或组织，使其有合法的碳排放权利，并允许这种权利像商品一样在市场参与者之间进行交易，确保碳实际排放不超过限定的排放总量。

“成本低的企业可以多减排，通过碳市场将富余的配额卖给减排成本高的企业，发挥市场在资源配置中的决定性作用，以成本效益最优的方式实现碳减排。”中国电力企业联合会党组成员、专职副理事长王志轩说。

生态环境部副部长庄国泰表示，全球气候变化是人类可持续发展面临的最严峻挑战之一。积极应对气候变化，已经成为全球共识和大势所趋。“建设碳市场，有利于从源头减少化石能源消费，协同降低二氧化碳和大气污染物排放，有利于推动企业化解过剩产能和转型升级，促进绿色低碳产业发展，同时有利于实现我国应对气候变化和低碳发展目标，实现高质量发展。”

2011年，我国在北京、天津、上海、广东等省市启动了碳排放权交易试点工作。“试点工作从零开始，扎实推进，克服了许多困难和挑战。”庄国泰表示，截至目前，7个试点碳市场覆盖了电力、钢铁、水泥等多个行业近3000家重点排放单位，累计成交量突破2.5亿吨，累计成交金额超过55亿元，企业整体履约率保持较高水平。

“试点范围内的碳排放总量和强度实现‘双降’，显示出碳市场以较低成本控制碳排放的良好效果。”庄国泰说。

华新水泥是2014年湖北省第一批被纳入碳排放管理的企业。当年，该企业获得了2046万吨碳配额，在年度履约期结算时实际排放超出配额115.3万吨，最终花费3000多万元购买了碳配额。“购买配额的钱对我们来说可不是一笔小钱，教训沉重。”该企业气候保护部负责人说。

从第二年开始，华新水泥加强碳资产管理，在节能减排方面下足功夫。企业通过自主研发的技术，把生活垃圾、工厂废弃物等加工成为垃圾衍生燃料以替代煤炭。如今，华新水泥旗下的水泥厂全部完成技术改造，在降低生产成本的同时，实现碳排放额度盈余。2015年，该企业通过出售盈余的42.4万吨碳配额，净收益900多万元。

在试点省市，这样的企业还有不少。试点工作为全国碳市场建设奠定了坚实基础。去年12月，《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》印发，在发电行业(含热电联产)率先启动全国碳排放交易体系。参与主体是发电行业年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量的企业或其他经济组织。首批纳入碳交易的企业共有1700余家，年排放总量超过30亿吨二氧化碳当量，约占全国碳排放量的1/3。

生态环境部应对气候变化司有关负责人表示，发电行业数据基础较好，产品比较单一，而且行业管理比较规范，整体排放量也很大，所以选择其作为突破口。

统一的信息平台和准确的碳排放数据，对碳市场有效运行至关重要

碳市场建设是一项重大的制度创新，也是一项复杂的系统工程，需要有效的管理机制、完善的法规制度、可靠的交易系统、真实的排放数据。“由于碳市场的复杂性、影响的广泛性、与各种政策间的高度关联性，必须打好基础、协调关系、稳步推进。”王志轩说。

从无限制排放到可交易，碳排放权要获得“价格”，前提是总量设定和配额分配。

如何设定总量？清华大学能源环境经济研究所所长张希良认为，总量设定要确立市场覆盖范围，把握国家碳减排目标，同时考量产业和企业的承受力以及竞争力。从国际经验和试点实践看，总量设定面临很多不确定性，应遵循“适度从紧”“循序渐进”原则。

“过松的配额会造成碳价格持续低迷，几乎体现不出碳成本对生产经营环节的影响，导致碳市场成为摆设。但过紧的配额会过多提高企业成本，影响经济平稳健康发展。”王志轩说，要做到总体“适度从紧”，配额分配到具体企业时，要与能源电力发展政策导向、节能减排导向等相一致。

张希良表示，常见的配额分配方法有两种，有偿分配法和无偿分配法，为了让有关企业更容易接受碳市场，碳市场配额要以免费分配为主。

在试点省份湖北省，碳排放配额被分为年度初始配额、新增预留配额以及政府预留配额。年度初始配额是所有纳入企业的初始配额之和，通过注册登记系统，一次性免费发放给企业。新增预留配额是指根据企业新增产能和产量变化确定的配额。同时，湖北预留出配额总额的8%，通过向市场投放和回购配额，避免市场过度波动，平衡市场供需关系。

准确可信的碳排放数据是配额交易、履约与减排目标落实的前提条件。“目前，我国碳排放核算还不够准确，企业级别的碳排放数据仍不完善，这不仅会对配额分配造成困难，还会影响配额交易。”中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅说。

王毅认为，统一的信息平台和准确的碳排放数据，对碳市场有效运行至关重要。“企业级别排放数据核算、报告与核查体系、独立第三方核查机构等，都需要在全国碳市场全面运行前建立完备。”

将逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围，增加交易品种

“碳市场要注重市场规律，减少政府干预。”王志轩表示，碳市场只有在市场供求机制和竞争机制的作用下，形成合理的碳价格，才能够有效、合理配置减排资源，通过市场竞争机制实现优胜劣汰，促使企业以最低成本进行节能减排。

“碳市场是一种基于价格的政策工具，只有在完善的市场机制中才能有效发挥作用。”王毅说，碳市场建设有必要同能源市场、电力市场的改革统筹规划、协同进行，利用建设碳市场的契机，进一步加大能源与电力市场开放力度，引入市场机制，深入推进改革。

推进碳市场建设，要加快完善相关法律制度。王毅认为，市场中的配额发放、交易与核证规则、利益冲突防范等问题，都要在法律中予以明确。

“制定与碳交易相关的法律、行政性法规、地方性法规及政府规章制度等，形成一套完整的法律体系，这是碳市场的根本保障。”王志轩说，碳交易法律体系的构建要注重前后连贯、内外协调。

发电行业是碳市场建设的突破口。“发电行业作为碳市场的主体，面对一项复杂的新机制，必须认真梳理碳市场每个环节，弄清碳市场与各种政策工具对企业可能造成的影响。”王志轩建议，电力企业要加大在人力、物力上的投入，深入参与碳市场建设，实事求是、准确核算并上报数据，为不断挖掘企业碳减排潜力做好技术储备，同时要加强培训，尽快掌握碳市场的机制和方法，熟练掌握碳交易工具。

“对企业来说，建设碳市场是挑战，但更多的是机遇，激励企业一方面加大节能减排力度，通过科技创新降低排放强度，另一方面加大清洁能源开发力度。”中国华能集团有限公司有关负责人说。

“按照‘先易后难、稳中求进’的安排，我们将分阶段、有步骤地逐步推进碳市场建设，以发电行业为突破口率先在全国开展交易，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围，增加交易品种，增加市场活跃度，同时防止过度投机和过度金融化，切实防范金融等方面风险，发挥碳市场对控制温室气体排放、降低全社会减排成本的作用。”庄国泰表示。

寇江泽

(责编：杨曦、仝宗莉)