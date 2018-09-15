原标题：制造业投资增速连续5个月加快，调查失业率回落

制造业投资增速连续5个月加快，调查失业率回落

经济运行总体平稳（在国新办新闻发布会上）

国家统计局在14日举行的国新办发布会上公布8月经济主要数据。从总量指标、结构指标、质量指标、效益指标等4个维度看，中国经济运行总体平稳、稳中向好的态势在持续发展。

经济结构继续优化，企业竞争力和自我调节能力较强

国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍，8月经济运行主要指标总体稳定。从生产指标来看，8月工业增加值同比增长6.1%，比上月加快0.1个百分点；服务业生产指数增长7.5%，回落0.1个百分点。从需求的指标来看，8月社会消费品零售总额增长9.0%，比上月加快0.2个百分点；出口增长7.9%，比上月加快1.9个百分点；1—8月固定资产投资增长5.3%，比1—7月小幅回落0.2个百分点，但是回落的幅度跟1—7月份相比在收窄。

经济结构继续优化。从工业内部来看，高技术产业、战略性新兴产业和装备制造业都保持较快增长，1—8月高技术产业增长超过了10%，后两者均为8.8%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。从市场销售来看，升级类商品、服务消费增长势头比较好。从投资来看，1—8月制造业投资同比增长7.5%，连续5个月加快增长；民间投资同比增长8.7%，而且今年以来各个月累计的增长速度都在8%以上。

就业形势总体稳定。8月份全国城镇调查失业率是5.0%，比上月和上年同月均回落0.1个百分点，特别是25—59岁主要就业人群调查失业率是4.3%，比上月回落0.1个百分点。

从年初到现在，反映整个经济运行的主要指标表现比较平稳。从微观的角度看，尽管外部环境发生变化，但企业的竞争能力和自我调节能力比较强。从宏观角度来看，说明中国经济适应能力和抵御外部风险能力比较强。从政策层面来看，近期有关部门出台的一些政策效应开始显现。

CPI有条件保持温和上涨趋势

今夏末，一些地方的菜价、蛋价上涨较快，而居民消费价格指数（CPI）已连续两个月走高。一些人认为中国已进入了滞胀通道，还有人担忧今年剩下几个月物价会持续走高。

对此，毛盛勇表示，从经济学来讲，滞胀需要同时满足两个条件，一是滞，即经济停滞或者经济出现负增长或者大幅回落；二是胀，物价持续大幅度上涨。

一方面，“GDP连续12个季度稳定运行在6.7%—6.9%的中高速区间，月度主要增长指标也比较平稳，所以说滞胀或者类滞胀是不存在的。”

另一方面，8月CPI同比上涨2.3%，涨幅比上个月扩大0.2个百分点。1—8月份，CPI同比上涨2.0%，如果扣除食品和能源的价格，核心CPI也上涨2.0%，总体来讲还是属于温和上涨的水平。

毛盛勇表示，最近两个月价格涨幅确实有所扩大。从8月看，涨幅扩大的主要原因是食品价格上涨，特别是猪肉和蔬菜价格上涨比较多。造成8月消费价格涨幅扩大的因素主要是一些季节性的短期因素，这些因素在未来几个月不会给价格上涨带来新的压力。

那么，除了食品之外，工业消费品和服务价格会一路走高吗？

我国供给能力比较充裕，工业消费品供过于求的局面短期不会改变，服务消费价格也呈现温和上涨态势，非食品价格有平稳运行的基础。加上当前货币政策稳健中性，CPI有条件保持温和上涨趋势，价格不会出现大幅上涨。

“我们注意到推动价格上涨还有一些其他因素，比如输入性因素或者社会预期，包括上游产品价格可能带来的传导压力，仍要密切关注。但总的看，CPI全年还是能够保持在合理水平。”毛盛勇说。

基础设施投资逐步放缓趋势未来几月有望初步控制

8月最受关注的指标之一就是投资增速。1—8月，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速比1—7月回落0.2个百分点；其中基础设施投资增长4.2%，增速比1—7月回落1.5个百分点。如何看待基础设施投资增速持续下滑？

毛盛勇介绍，7月以来，中央做出系列部署，扎实推进供给侧结构性改革，一个重要的任务就是要补短板，加大短板领域的投资。所以，一些合规且有利于调结构、补短板、惠民生、强后劲的基础设施项目可能陆续会开工建设。

从这个角度来讲，未来几个月基础设施投资逐步放缓的趋势会得到初步控制，基础设施投资有望缓中趋稳。下一阶段，特别是中西部地区的基础设施投资和公共服务领域还存在较多短板，有些是历史欠账。为了更好促进区域协调发展，特别是乡村振兴，政府增加短板领域的投资是有必要的。

通过短板领域投资的逐步增加，以及各地陆续启动合法合规的投资项目，基础设施投资持续回落的趋势可能会得到初步改变，加上制造业投资、房地产投资还比较平稳，下一步固定资产投资有望缓中趋稳。

(责编：杨曦、仝宗莉)