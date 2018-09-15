统计局新闻发言人：CPI全年能保持在合理水平

人民网北京9月15日电 昨日，国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍8月份国民经济运行情况时表示，中国经济运行总体平稳、稳中向好的发展态势在持续。他认为，CPI全年能保持在合理的水平，滞胀或者类滞胀是不存在的。

对于8月经济运行的突出特点，毛盛勇认为主要表现在：指标总体稳定、经济结构继续优化、就业形势总体稳定、企业利润增长较快。“如果从总量指标、结构指标、质量指标、效益指标等四个维度来看，中国经济运行总体平稳、稳中向好的发展态势在持续发展。”毛盛勇表示。

从物价上涨的层面看，毛盛勇认为，最近两个月价格涨幅确实有所扩大，涨幅扩大的主要原因是食品价格上涨，特别是猪肉和蔬菜价格上涨比较多。其中，蔬菜价格上涨主要是由于7、8月份全国大范围的雨水、部分地区的台风，造成蔬菜价格出现一定波动。进入9月份，这些短期因素消失，再加上蔬菜的供应能够跟上，蔬菜价格大幅上涨的基础并不存在。从猪肉价格看，自2017年2月份开始，猪肉价格持续走低，生猪的存栏、出栏数量有所下降，再加上前一段时间个别地区发生疫情，所以猪肉的供应有所减少，造成猪肉价格上涨。

“造成8月份消费价格涨幅扩大的因素主要是一些季节性的短期因素，这些因素在未来几个月不会给价格上涨带来新的压力。”毛盛勇表示。从滞的方面看，经济运行主要指标特别是增长指标还是比较平稳。GDP过去12个季度都稳定运行在6.7%-6.9%的中高速区间，月度主要增长指标也比较平稳。“所以，可以说滞胀或者类滞胀是不存在的。”毛盛勇表示，观察中国经济的整体表现，最好是连续起来看，把时间拉长一点，如果从年初到现在来看，反映整个经济运行的主要指标表现比较平稳。

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