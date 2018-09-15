原标题：2018年1-8月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.3%

2018年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，回落幅度比1-7月份的0.5个百分点收窄。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.44%。其中，民间固定资产投资259954亿元，同比增长8.7%。

分产业看，第一产业投资14505亿元，同比增长14.2%，增速比1-7月份提高0.5个百分点；第二产业投资154602亿元，增长4.3%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资246051亿元，增长5.5%，增速回落0.5个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-7月份提高0.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长5.9%，增速比1-7月份提高2.2个百分点；制造业投资增长7.5%，增速提高0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降11.4%，降幅收窄0.2个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1-7月份回落1.5个百分点。其中，水利管理业投资下降3.6%，降幅扩大2.9个百分点；公共设施管理业投资增长3.0%，增速回落1.3个百分点；道路运输业投资增长9.3%，增速回落1.2个百分点；铁路运输业投资下降10.6%，降幅扩大1.9个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长5.7%，增速比1-7月份回落0.1个百分点；中部地区投资增长9.2%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资增长2.2%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资增长1.7%，增速回落1.6个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长5.8%，增速比1-7月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降6.8%，降幅扩大0.4个百分点；外商投资增长3.6%，增速比1-7月份提高0.5个百分点。

2018年1-8月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标 2018年1-8月份 同比增长（%） 固定资产投资（不含农户） 5.3 其中：国有控股 1.1 其中：民间投资 8.7 按构成分 建筑安装工程 2.9 设备工器具购置 0.8 其他费用 22.2 分产业 第一产业 14.2 第二产业 4.3 第三产业 5.5 分行业 农林牧渔业 12.1 采矿业 5.9 制造业 7.5 其中：农副食品加工业 -2.3 食品制造业 0.2 纺织业 5.0 化学原料和化学制品制造业 -0.1 医药制造业 -0.1 有色金属冶炼和压延加工业 1.2 金属制品业 14.0 通用设备制造业 7.7 专用设备制造业 12.1 汽车制造业 2.8 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -4.7 电气机械和器材制造业 7.9 计算机、通信和其他电子设备制造业 16.6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -11.4 交通运输、仓储和邮政业 3.1 其中：铁路运输业 -10.6 道路运输业 9.3 水利、环境和公共设施管理业 3.4 其中：水利管理业 -3.6 公共设施管理业 3.0 教育 8.3 卫生和社会工作 10.0 文化、体育和娱乐业 18.7 分注册类型 其中：内资企业 5.8 港澳台商投资企业 -6.8 外商投资企业 3.6 注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

(责编：杨曦、仝宗莉)