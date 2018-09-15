2018年1-8月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.3%

2018年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，回落幅度比1-7月份的0.5个百分点收窄。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.44%。其中，民间固定资产投资259954亿元，同比增长8.7%。
分产业看，第一产业投资14505亿元，同比增长14.2%，增速比1-7月份提高0.5个百分点；第二产业投资154602亿元，增长4.3%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资246051亿元，增长5.5%，增速回落0.5个百分点。
第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-7月份提高0.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长5.9%，增速比1-7月份提高2.2个百分点；制造业投资增长7.5%，增速提高0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降11.4%，降幅收窄0.2个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1-7月份回落1.5个百分点。其中，水利管理业投资下降3.6%，降幅扩大2.9个百分点；公共设施管理业投资增长3.0%，增速回落1.3个百分点；道路运输业投资增长9.3%，增速回落1.2个百分点；铁路运输业投资下降10.6%，降幅扩大1.9个百分点。
分地区看，东部地区投资同比增长5.7%，增速比1-7月份回落0.1个百分点；中部地区投资增长9.2%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资增长2.2%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资增长1.7%，增速回落1.6个百分点。
分登记注册类型看，内资企业投资同比增长5.8%，增速比1-7月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降6.8%，降幅扩大0.4个百分点；外商投资增长3.6%，增速比1-7月份提高0.5个百分点。
2018年1-8月份固定资产投资（不含农户）主要数据
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指 标
|
2018年1-8月份
|
同比增长（%）
|
固定资产投资（不含农户）
|
5.3
|
其中：国有控股
|
1.1
|
其中：民间投资
|
8.7
|
按构成分
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|
建筑安装工程
|
2.9
|
设备工器具购置
|
0.8
|
其他费用
|
22.2
|
分产业
|
|
第一产业
|
14.2
|
第二产业
|
4.3
|
第三产业
|
5.5
|
分行业
|
|
农林牧渔业
|
12.1
|
采矿业
|
5.9
|
制造业
|
7.5
|
其中：农副食品加工业
|
-2.3
|
食品制造业
|
0.2
|
纺织业
|
5.0
|
化学原料和化学制品制造业
|
-0.1
|
医药制造业
|
-0.1
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
1.2
|
金属制品业
|
14.0
|
通用设备制造业
|
7.7
|
专用设备制造业
|
12.1
|
汽车制造业
|
2.8
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
-4.7
|
电气机械和器材制造业
|
7.9
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
16.6
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-11.4
|
交通运输、仓储和邮政业
|
3.1
|
其中：铁路运输业
|
-10.6
|
道路运输业
|
9.3
|
水利、环境和公共设施管理业
|
3.4
|
其中：水利管理业
|
-3.6
|
公共设施管理业
|
3.0
|
教育
|
8.3
|
卫生和社会工作
|
10.0
|
文化、体育和娱乐业
|
18.7
|
分注册类型
|
|
其中：内资企业
|
5.8
|
港澳台商投资企业
|
-6.8
|
外商投资企业
|
3.6
|
注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。
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