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2018年1-8月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.3%

2018年09月15日08:38  来源：国家统计局网站
 
原标题：2018年1-8月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.3%

　　20181-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，回落幅度比1-7月份的0.5个百分点收窄。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.44%。其中，民间固定资产投资259954亿元，同比增长8.7%

　　分产业看，第一产业投资14505亿元，同比增长14.2%，增速比1-7月份提高0.5个百分点；第二产业投资154602亿元，增长4.3%，增速提高0.4个百分点；第三产业投资246051亿元，增长5.5%，增速回落0.5个百分点。

 

　　第二产业中，工业投资同比增长4.4%，增速比1-7月份提高0.3个百分点；其中，采矿业投资同比增长5.9%，增速比1-7月份提高2.2个百分点；制造业投资增长7.5%，增速提高0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降11.4%，降幅收窄0.2个百分点。

　　第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1-7月份回落1.5个百分点。其中，水利管理业投资下降3.6%，降幅扩大2.9个百分点；公共设施管理业投资增长3.0%，增速回落1.3个百分点；道路运输业投资增长9.3%，增速回落1.2个百分点；铁路运输业投资下降10.6%，降幅扩大1.9个百分点。

　　分地区看，东部地区投资同比增长5.7%，增速比1-7月份回落0.1个百分点；中部地区投资增长9.2%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资增长2.2%，增速回落0.1个百分点；东北地区投资增长1.7%，增速回落1.6个百分点。

　　分登记注册类型看，内资企业投资同比增长5.8%，增速比1-7月份回落0.2个百分点；港澳台商投资下降6.8%，降幅扩大0.4个百分点；外商投资增长3.6%，增速比1-7月份提高0.5个百分点。

20181-8月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指　标

20181-8月份

同比增长（%

固定资产投资（不含农户）

5.3

　　其中：国有控股

1.1

　　其中：民间投资

8.7

按构成分

　

　　建筑安装工程

2.9

　　设备工器具购置

0.8

　　其他费用

22.2

分产业

　

　　第一产业

14.2

　　第二产业

4.3

　　第三产业

5.5

分行业

　

　　农林牧渔业

12.1

　　采矿业

5.9

　　制造业

7.5

　　　其中：农副食品加工业

-2.3

　　　　　　食品制造业

0.2

　　　　　　纺织业

5.0

　　　　　　化学原料和化学制品制造业

-0.1

　　　　　　医药制造业

-0.1

　　　　　　有色金属冶炼和压延加工业

1.2

　　　　　　金属制品业

14.0

　　　　　　通用设备制造业

7.7

　　　　　　专用设备制造业

12.1

　　　　　　汽车制造业

2.8

　　　　　　铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

-4.7

　　　　　　电气机械和器材制造业

7.9

　　　　　　计算机、通信和其他电子设备制造业

16.6

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业

-11.4

　　交通运输、仓储和邮政业

3.1

　　　 其中：铁路运输业

-10.6

　　　　　　 道路运输业

9.3

　　水利、环境和公共设施管理业

3.4

　　　 其中：水利管理业

-3.6

　　　　　　 公共设施管理业

3.0

　　教育

8.3

　　卫生和社会工作

10.0

　　文化、体育和娱乐业

18.7

分注册类型

　

其中：内资企业

5.8

港澳台商投资企业

-6.8

外商投资企业

3.6

注：此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。

 

　

(责编：杨曦、仝宗莉)
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