原标题：2018年8月份能源生产回升

8月份，规模以上工业原煤生产增速回升，煤炭进口保持较高水平；原油生产增速由负转正，进口继续增加；天然气生产保持较快增长，进口持续高速增长；电力生产加快。

一、原煤生产增速回升，煤炭进口保持较高水平，市场价格小幅波动

8月份，原煤产量3.0亿吨，同比增长4.2%，上月为下降2.0%；日均产量957万吨，环比增加49万吨。1-8月份，原煤产量22.8亿吨，同比增长3.6%。

8月份，煤炭主产区生产均开始回升。其中，内蒙古同比增长10.0%，上月为下降1.4%；山西同比下降0.9%，降幅较上月收窄2.2个百分点；陕西同比增长14.0%，增速较上月加快7.6个百分点；新疆同比增长7.1%，上月为下降5.5%。

8月份，煤炭进口2868万吨，比上月略降33万吨，但仍保持较高水平，同比增长13.5%。1-8月份，煤炭进口2.0亿吨，同比增长14.7%。

8月底，秦皇岛5500大卡煤炭综合交易价格为573元/吨，比7月底下降3元；5000大卡煤炭价格为510元/吨，比7月底下降17元；4500大卡煤炭价格为456元/吨，比7月底下降3元。

二、原油生产由负转正，进口继续增加

8月份，原油生产1600万吨，同比增长0.2%，上月为下降2.6%，为2015年11月以来首次正增长；日均产量51.6万吨，环比增加0.5万吨。1-8月份，原油产量12595万吨，同比下降1.8%。

原油进口继续增加。8月份进口原油3838万吨，比上月增加236万吨，同比增长12.9%。1-8月份，进口原油29919万吨，同比增长6.5%。

国际原油价格震荡上行。截至8月底，布伦特原油现货离岸价格为76.94美元/桶，比7月底上涨2.78美元/桶。

三、原油加工量增速有所放缓

8月份，原油加工量5031万吨，同比增长5.6%，增速比上月回落6.0个百分点；日均加工162.3万吨，环比减少1.4万吨。1-8月份，原油加工量40041万吨，同比增长8.7%。

四、天然气生产保持较快增长，进口持续高速增长

8月份，天然气产量129亿立方米，同比增长9.7%，增速比上月回落0.8个百分点；日均生产4.2亿立方米，与上月基本持平。1-8月份，天然气产量1040亿立方米，同比增长5.9%。

天然气进口持续高速增长。8月份，进口天然气777万吨，比上月增加39万吨，同比增长37.3%。1-8月份，进口天然气5718万吨，同比增长34.8%。

五、电力生产加快

8月份，发电量6404.9亿千瓦时，同比增长7.3%，增速比上月加快1.6个百分点；日均发电206.6亿千瓦时，再创新高。1-8月份，发电量同比增长7.7%，比去年同期加快1.2个百分点。

8月份，除风电外，其他品种电力生产同比增速较7月份均有所加快。其中火电同比增长6.0%，比上月加快1.7个百分点；水电增长11.5%，加快5.5个百分点；核电增长16.9%，加快2.7个百分点；太阳能发电增长12.2%，加快1.3个百分点。

因台风、降雨等气候因素影响，8月份风电大幅减少，增速比上月回落24.1个百分点，同比增长0.6%。

(责编：杨曦、仝宗莉)