原标题：8家机构因违法违规向地方政府提供融资受罚

近日，财政部预算司官网公布了银保监会对部分金融机构违法违规向地方政府提供融资行为的查处情况，包括8个案例，涉及1家银行和7家信托公司，部分机构被处以罚款，还有部分机构被暂停业务。

交通银行金融研究中心首席产业分析师汪伟昨日对《证券日报》记者表示，银保监会此次披露，是银保监会依法履行监管职责的正常工作，对监管范围内金融机构的违法违规行为进行查处无可厚非。同时，也体现出中央治理地方政府违法违规融资行为的方向明确，决心坚定；而且，也体现出中央各部门对地方政府债务治理的分工协作和默契配合。

东方金诚首席债券分析师苏莉昨日对《证券日报》记者表示，这表明地方政府性债务严监管的状态仍将持续；对违规融资问题问责力度加强；监管协调性增强。

在三大攻坚战中，打头的一项是防范化解重大风险，而地方政府债务风险防控是防范化解重大风险的重要一环。

苏莉表示，虽然近年来强监管态势下，政府信用背书逐渐弱化，但与民营企业及周期性行业相比，地方政府融资平台信用风险相对较低，金融机构仍有较强的动力为其提供融资。在违规提供融资时，产品多以各种隐性手段与政府信用关联，会进一步增加地方政府的或有负债，提高中央政府管理地方政府债务的难度。

9月7日，国务院金融稳定发展委员会召开第三次会议，会议强调，继续有效化解各类金融风险，既要防范化解存量风险，也要防范各种“黑天鹅”事件，保持股市、债市、汇市平稳健康发展。

“未来化解地方政府债务风险需要建立地方政府债务管理长效机制，如健全的政府债务风险预警机制、完善的政府债务约束机制和严格的问责制度，继续‘开正门、堵偏门’，从多方位(地方政府、融资平台、金融机构)、全过程地对地方政府债务实施有效管理，以求实现标本兼治。”苏莉表示。

苏莉表示，化解地方政府债务风险一方面有利于经济均衡发展。另一方面，随着地方政府性债务风险的逐步化解，有利于防范系统性金融风险，为经济发展创造良好的市场环境。

财政部还表示，下一步，对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规核实处理后，财政部将及时通报处理结果，发挥典型案例警示作用。

那么，在强监管的背景下，地方政府债务问题的未来趋势如何？对此，汪伟认为，未来，化解地方政府债务风险的难点和重点在于地方隐性债务。

苏莉表示，未来对地方政府性债务问题仍将持续强监管的态势，延续“修明渠、堵暗道”的政策思路。一方面地方政府债券、政府专项债券的发行或将进一步提速与放量，以保障基础设施建设投资，满足地方政府资金需求；另一方面继续堵暗道，尤其对地方政府隐性债务方面的监管将进一步加强，对违规融资的问责风暴或将持续。

(责编：杨曦、仝宗莉)