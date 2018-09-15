原标题：AD钙奶月饼要来了 “不务正业”的娃哈哈你给打几分

“儿童节扛把子”娃哈哈，真的不造车，造起了月饼。近日，娃哈哈剧透了首次跨界月饼的详细情况：AD钙奶味奶心月饼礼盒，历时半年研发，完美复刻AD钙奶味道，在9月14日晚8点，在娃哈哈天猫旗舰店0元上架，仅限1500份。

“甜甜的酸酸的，有营养味道好……”对于80、90后来说，娃哈哈AD钙奶几乎是回想起童年时，第一个会跳到脑海里的产品。当年如果有谁能一口气买下整排AD钙奶，那绝对是孩子圈里的C位王者。

这个中秋，娃哈哈竟然“不务正业”地推出了一款AD钙奶味儿的月饼，一举刷新了所有旁观者对这个品牌的陈旧印象，令人耳目一新。曾经的“儿童节扛把子”，这次要成为和“肥宅快乐水”匹敌的新时代人类之光了吗？

如今即使我们的童年已经消散，AD钙奶酸酸甜甜的味道却历久弥新，成为了几代人心中的经典。

但经典不一定意味着潮流。为了让AD钙奶这个老牌国货与当代年轻人产生全新的“化学反应”，据了解，这款风味特别的限量版月饼从创意到研发历时近半年，完美复刻了AD钙奶的经典味道，酸甜可口，奶味浓郁。

配套的礼盒包装上，设计师还特意将童年回忆里的玩具一一重现：水枪、七巧板、小霸王、铁皮青蛙……每一件都充满童趣，轻易就能唤起那些年的快乐时光。

为了延续AD钙奶一直以来“卖萌神器”的可爱形象，这一次娃哈哈也为AD钙奶味儿的月饼打出了“专供小可爱”的口号，并在9月7日在娃哈哈官方微博发起#特别的心给可爱的你#话题活动，收集网友心中“最可爱的人”。

除创造可爱话题外，娃哈哈还联合了众多微博大V账号一起“搞事情”，秀出可爱人设，传播可爱力量。甚至不惜“斥巨资”在9月13日包下爱奇艺手机客户端开机大图，誓将全网可爱流攻势进行到底。

参与的“自来水”众多，网友们有的晒出自己美美的自拍照片，有的晒出恋爱对象狠狠虐了一把单身狗。不论是久别重逢的童年好友，还是童心未泯的爷爷奶奶，娃哈哈都可以帮你寄出这一份AD钙奶味儿的中秋好礼，让可爱的TA知道自己在你心中的特别分量。

(责编：杨曦、仝宗莉)