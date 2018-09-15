原标题：8月中国发行专项债券4287.5亿元 继续严禁违法违规举债

中新社北京9月14日电 (记者 赵建华)中国财政部官网14日公布，8月共发行地方政府专项债券4287.5亿元(人民币，下同)，环比增加3197亿元，同比增加2935.7亿元。承销机构对各地区专项债券的认可度都有所提高。专项债券发行未对其他债券形成“挤出”，债券市场结构未发生实质性变化。

为降低专项债券加快发行对债券市场流动性的影响，财政部加大中央国库现金管理操作力度，8月操作规模2200亿元，同比、环比分别增长46.7%、25%；实现资金净投放1000亿元，同比、环比分别增长25%、42.9%。

财政部介绍，虽然8月专项债券发行规模增幅较大，但由于前7个月地方债券其他品种(新增一般债券、置换债券)发行进度较快，其8月发行规模有所减小，使得地方债券整体发行规模增幅不大，环比增加1260.1亿元，增长16.7%，低于债券市场整体18.7%的发行规模增幅。

8月，专项债券发行加速以来，基本没有对其他债券形成“挤出效应”，其他债券发行量、余额在整个债券市场的占比没有明显变化。

财政部表示，从债券市场运行情况看，债券市场流动性整体适度宽松，短期利率总体下行。8月银行间市场、上证所市场7天国债回购平均利率分别为2.54%、2.54%，较7月下降19个、21个基点；8月末银行间市场、上证所市场7天国债回购平均利率分别为2.72%、2.6%，均与7月末基本持平。

今年，中国继续防范化解地方政府债务风险，严禁各类违法违规举债。14日，财政部还通报了违法违规举债的部分金融机构和地方政府。

前期，财政部向中国银保监会反映了部分金融机构违法违规向地方政府提供融资。银保监会组织力量对相关问题进行核实，责令相关金融机构限期整改，对交通银行池州分行、国通信托有限责任公司、光大兴陇信托有限责任公司、国民信托有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、万向信托有限公司、中江国际信托股份有限公司、中泰信托有限责任公司等金融机构及有关责任人进行了处罚和问责。

此外，湖南省也集中问责处理了部分地区违法违规举债问题。湖南邵阳市、湘阴县和长沙县等地的官员、企业负责人受到惩处。(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)