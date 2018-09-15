中国民航今年前8个月完成旅客运输量4.07亿人次

中新社北京9月14日电 (记者 周音)记者14日从中国民航局在北京召开的例行新闻发布会上获悉，2018年1—8月，民航业共完成旅客运输量4.07亿人次，同比增长12.1%，保持良好增长势头。
统计数字显示，今年1—8月，民航全行业共完成运输总周转量794.6亿吨公里，同比增长12.8%，增速较去年同期提高0.5个百分点。
此外，1—8月，全行业共完成货邮运输量475.3万吨，同比增长6.5%，增速较去年同期提升0.2个百分点。
值得一提的是，今年8月，民航共保障各类飞行497497班，日均16048班，同比增长12.47%。全国航班正常率为70.28%，同比提升15.08个百分点。
民航局指出，8月份影响航班正常的首要原因是天气，占延误航班的59.96%，航空公司自身原因和军事活动原因占比分别为21.01%和15.7%。
今年6月—8月是雷雨季节，在航班量同比增长11.33%的情况下，航班正常率达到73.36%，与去年同期相比大幅提高19.06个百分点，实现了航班量与运行品质的双提升。(完)
国常会确定五大减税领域企业税负再减450亿 减税降费来了！国常会确定五大减税领域，债市对外开放更进一步，企业税负再减450亿 减税降费是今年财政政策的主线。 在刚刚召开的国务院常务会议上，国务院总理听取今年减税降费政策措施落实情况汇报，决定再推新举措支持实…【详细】
百城住宅均价涨幅 连续12个月同比收窄 在各类调控政策作用下，全国百城住宅均价同比涨幅持续收窄。8月30日，易居房地产研究院发布的数据显示，7月受监测的100个城市新建商品住宅成交均价为12809元/平方米，环比增长1.2%，同比增长8.6%。 数据显示，当前房价继续…【详细】
商务部：有信心维持中国外贸稳中向好势头 商务部：有信心维持中国外贸稳中向好势头 新华社北京８月３０日电（张弛 于佳欣）商务部新闻发言人高峰３０日表示，针对美国对中国输美产品加征关税带来的影响，商务部将通过继续提升贸易便利化水平，积极扩大进口等措施应对，有信心维持外贸稳…【详细】
嘀嗒司机被曝直播女乘客 “变味”顺风车恐遭“团灭” 作为共享经济的代表，顺风车正处于前所未有的危机时刻。继滴滴、高德地图下线顺风车业务后，顺风车“独苗”嘀嗒也因为车主未经允许直播乘客而引发众怒，从而被推上了舆论的风口浪尖。 据媒体报道，有嘀嗒顺风车主在乘客完全不知情下，将其言行在…【详细】