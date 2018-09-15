原标题：中国民航今年前8个月完成旅客运输量4.07亿人次

中新社北京9月14日电 (记者 周音)记者14日从中国民航局在北京召开的例行新闻发布会上获悉，2018年1—8月，民航业共完成旅客运输量4.07亿人次，同比增长12.1%，保持良好增长势头。

统计数字显示，今年1—8月，民航全行业共完成运输总周转量794.6亿吨公里，同比增长12.8%，增速较去年同期提高0.5个百分点。

此外，1—8月，全行业共完成货邮运输量475.3万吨，同比增长6.5%，增速较去年同期提升0.2个百分点。

值得一提的是，今年8月，民航共保障各类飞行497497班，日均16048班，同比增长12.47%。全国航班正常率为70.28%，同比提升15.08个百分点。

民航局指出，8月份影响航班正常的首要原因是天气，占延误航班的59.96%，航空公司自身原因和军事活动原因占比分别为21.01%和15.7%。

今年6月—8月是雷雨季节，在航班量同比增长11.33%的情况下，航班正常率达到73.36%，与去年同期相比大幅提高19.06个百分点，实现了航班量与运行品质的双提升。(完)

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